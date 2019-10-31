Голые и без туалета: на Винниччине психически больных содержали в нечеловеческих условиях (18+)

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Психический интернат в Винницкой области
Психический интернат в Винницкой области / Скриншот из видео UA Винница

Мужчин, женщин и детей содержали в пустой холодной комнате вместе, не давая допуска к туалету. Когда активисты зашли в помещение, вокруг стоял смрад испражнений.

По словам активистов ОО USER, пациенты Плисковского психоневрологического интерната в течение всей ночи не могли пользоваться туалетом, из-за чего справляли свои потребности прямо в комнате: на пол и постель, сообщает Vezha.

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Пациенты Плисковского психоневрологического интерната


Пациентов психоневрологического интерната в Винницкой области содержали в нечеловеческих условиях

На сайте Уполномоченного по правам человека рассказывают о грибке на стенах интерната, а также подозревают руководителей в финансовых махинациях. Омбудсмены утверждают, что в декабре 2018 года 22 пациента в один день сняли со своих сберегательных книжек по 5 тысяч гривен.

Дирекция объясняла эти расходы проведением Дня именинника, а потом заявляла о том, что якобы была потребность приобрести одежду подопечным. Однако никаких утвердительных документов и чеков они не продемонстрировали.

Директор интерната – Иван Катрук, после скандала сразу уволился "по согласию сторон". Во время телефонного разговора с журналистами UA Винница он заявил, что пациенты не ночевали на кафеле, а просто рано проснулись и пошли в комнату пребывания.

Сейчас в интернате находятся 94 пациента. По словам журналистов, правоохранители проводят проверки.

Как издевались над пациентами Плисковского психоневрологического интерната: видео UA Винница

"Во время посещения двухэтажного корпуса интернатного учреждения, мониторинговая группа на втором этаже обнаружила группу людей женского пола, раздетых наголо... Которые были на ночь закрыты под замком в правом и левом крыле коридора, без лица, в полномочия которого входит дежурство и оказание необходимой помощи в справлении человеческих потребностей в доступе к воде и оказанию немедленной необходимой первой домедицинской помощи.

В другом помещении интернатного учреждения, в одной большой комнате, мониторинговая группа обнаружила группу людей женского и мужского пола, раздетых наголо, а другие подопечные помогали им одеваться.

Подопечные психоневрологического учреждения не лишены и не ограничены в дееспособности, их состояние здоровья не нуждается в изоляции на определенное время и ограниченном помещении. Подопечные в течение ночного времени суток не имели возможности пользоваться санитарным узлом, вынуждены были справлять человеческую нужду в комнате проживания: на пол, постель. Такое отношение и устойчивый запах фекалий унижает человеческое достоинство", – отметили в отчете ГО USER.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Криминальные новости Медицина Винница
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