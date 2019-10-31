Голые и без туалета: на Винниччине психически больных содержали в нечеловеческих условиях (18+)

Мужчин, женщин и детей содержали в пустой холодной комнате вместе, не давая допуска к туалету. Когда активисты зашли в помещение, вокруг стоял смрад испражнений.

По словам активистов ОО USER, пациенты Плисковского психоневрологического интерната в течение всей ночи не могли пользоваться туалетом, из-за чего справляли свои потребности прямо в комнате: на пол и постель, сообщает Vezha.

Читайте также: В каком состоянии украинская медицина: обнародовали глобальный рейтинг безопасности здоровья



Пациенты Плисковского психоневрологического интерната



Пациентов психоневрологического интерната в Винницкой области содержали в нечеловеческих условиях

На сайте Уполномоченного по правам человека рассказывают о грибке на стенах интерната, а также подозревают руководителей в финансовых махинациях. Омбудсмены утверждают, что в декабре 2018 года 22 пациента в один день сняли со своих сберегательных книжек по 5 тысяч гривен.

Дирекция объясняла эти расходы проведением Дня именинника, а потом заявляла о том, что якобы была потребность приобрести одежду подопечным. Однако никаких утвердительных документов и чеков они не продемонстрировали.

Директор интерната – Иван Катрук, после скандала сразу уволился "по согласию сторон". Во время телефонного разговора с журналистами UA Винница он заявил, что пациенты не ночевали на кафеле, а просто рано проснулись и пошли в комнату пребывания.

Сейчас в интернате находятся 94 пациента. По словам журналистов, правоохранители проводят проверки.

Как издевались над пациентами Плисковского психоневрологического интерната: видео UA Винница