Что такое гомеопатия и почему она не лечит, а вредит

Гомеопатия – вид нетрадиционной медицины, который основан на принципе, что подобное лечится подобным, только в минимальной пропорции. Это как отрезать себе палец и приложить крошечную пилу, чтобы снять боль.

Гомеопатию как науку предложил немецкий ученый Самуэль Ганеман в начале XIX века. Ганеман получил традиционное медицинское образование, но разочаровался в кровопусканиях и ртутных лекарствах. Поэтому переключил внимание на параллельные медицинские теории.

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Как гомеопатия прожила двести лет без доказательств

Гомеопатия держится на особом подходе к пациентам. "Лечение" гомеопатов стоит дороже, но людям приятнее приходить на прием.

Пациенты получают больше внимания и лекарства, которые подходят персонально каждому. Свои растворы гомеопаты капают на сахарные шарики, которые нужно держать под языком. Довольные пациенты чувствуют "улучшение" и рекомендуют гомеопатов своим близким.

Исследование гомеопатии

В исследованиях на людях не выявлено доказательств, свидетельствующих, что гомеопатия эффективна при лечении заболеваний (61 заболевание). Ни одно качественное исследование с достаточным размером выборки не подтвердило, что гомеопатия вызывает большие изменения в здоровье, чем плацебо

Почему это опасно?

Заботливые врачи и препараты, в которые пациент верит, помогают почувствовать улучшение. Такое влияние на самочувствие называется эффектом плацебо.

Действие плацебо подтверждается научными исследованиями, но проблема в том, что этот эффект не лечит. Плацебо облегчает самочувствие, но не меняет течение болезни. Поэтому у больного, который верит гомеопату, есть риск запустить серьезное заболевание.

Когда гомеопатия может принести пользу?

Гомеопатия помогает, когда гомеопаты рекомендуют пациентам режим, который поможет и без препаратов. Например, простуда лечится в течении недели, если отдыхать, высыпаться и пить много воды.



Гомеопатия не действует

Гомеопатические препараты помогают, когда разведенное вещество добавляют к полезной основе. Гомеопатический крем для рук на основе вазелина увлажнит руки, потому что вазелин увлажняет кожу. Маска для лица на основе розового масла смягчит кожу из-за масла, а не потому что там есть гипотетическая молекула слезы толстолобика.

Отношение к гомеопатии

В США в 2016 году производителей гомеопатии обязали указывать на упаковке, что препарат не имеет доказанной эффективности. А Британская служба здравоохранения в 2017 году выпустила указание для врачей не назначать гомеопатические препараты пациентам. В Украине, к сожалению, все не так: гомеопатия считается действенным методом лечения, а ее производители умело маскируют свои препараты под настоящие лекарства.

Поэтому украинцы продолжают покупать сахар по цене черной икры. Например, 20 тысяч гривен стоит килограмм "Оцилококцинума", каждый грамм которого содержит 99,9% сахарозы и лактозы.

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