Гончаренко назвал новую главу НСЗУ: что известно

Кабмин утвердил, что обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины будет временно исполнять Оксана Мовчан.

Об этом член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале.

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Биография Оксаны Мовчан

Оксана Мовчан родилась 15 января 1978 года. К декабрю 2019 года она занимала должность заместителя главы НСЗУ Олега Петренко, который в ноябре ушел в отставку.

Оксана Мовчан не только работает в НСЗУ, но и успевает заниматься общественной активностью, ведь она является одной из ключевых фигур в ОО "Global Office".

В декларации за 2018 год указано, что заместитель главы НСЗУ занималась предпринимательской деятельностью, а также получала заработную плату в "Фонде Рината Ахметова".

Мовчан замужем и имеет двух дочерей. В своем распоряжении семья имеет два жилых дома в Вышгороде и две легковые машины – Lexus GS350 2007 года выпуска и MINI Cooper F55 2017 выпуска.



Оксана Мовчан – новая временная глава НСЗУ / Фото с Facebook

Что известно об отставке Олега Петренко

25 ноября глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко по собственному желанию подал в отставку, так как "имеет другие ценности, в отличие от команды, которая работает сейчас над трансформацией системы здравоохранения".

В эфире программы "Свобода слова" Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поблагодарила экс-главу НСЗУ за достижения в работе, которую он выполнял.

Бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун тоже отреагировала и назвала увольнение Петренко плохим сигналом для трансформации системы здравоохранения. Супрун боится, что Украина снова может стать на путь к "советской медицине".

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