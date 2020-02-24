Гончарук поручил усилить проверку рейсов из стран, где свирепствует коронавирус: детали

Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране для выявления коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей фейсбук-странице. Он также сказал, что правительство ежедневно контактирует с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее.

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По его словам, правительство определило группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах.

Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!,

– призвал премьер.

Он также добавил, что все эвакуированные из Китая граждане, находящиеся на обсервации в Новых Санжарах на Полтавщине, чувствуют себя хорошо.

Отметим, что в течение 22-23 февраля ситуация с зараженными коронавируса особенно обострилась в Италии, Иране и Южной Корее.

Вспышка коронавируса COVID-2019: последние новости

Общее количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 79 360. Большинство случаев инфицирования, 77 150, зафиксировали на материковом Китае.

Вне Китая больше всего случаев инфицирования, 763, зафиксировали в Южной Корее и у людей на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на 14-дневном карантине в порту Японии (691).

В Италии число инфицированных возросло до 157 человек, из которых трое умерли и двое выздоровели. В Японии – 147 случаев заражения, в Сингапуре – 89, в остальных странах случаев инфицирования меньше.

С начала вспышки коронавируса от болезней, вызванных инфекцией, умерли 2619 человек. В то же время 24 963 пациентам удалось выздороветь.

К слову, у всех эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в субботу, 22 февраля, медики взяли первую пробу на коронавирус Covid-19. Результаты анализа сообщат публично. Такие пробы планируют брать каждые три дня.

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Мифы и ложь о коронавирусе / Инфографика 24 канала