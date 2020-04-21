Город в Одесской области изолируют из-за массовых случаев COVID-19

Город Подольск в Одесской области, изолируют из-за массовых случаев коронавируса. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На всех въездах в Подольск установили блок-посты. Там вместе с подразделениями Нацгвардии будут дежурить медики, полицейские и спасатели. В город смогут попасть только его жители, сообщает "Укринформ".

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Местную больницу перепрофилировали под лечение только больных COVID-19 и закрыли на двухнедельный карантин. Остальных пациентов перевели в Балтскую районную больницу.

Подольск стал эпицентром распространения коронавируса в Одесской области. Там зарегистрировано 37 случаев коронавируса, среди заболевших – 2 врача и 5 медсестер.

Как сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, по состоянию на утро 21 апреля в области подтвердили 146 случаев заболевания.

Накануне в Подольске умер 60-летний семейный врач. Будучи больным, мужчина лечил пациентов. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, за два дня жизнь медика не удалось спасти.

Справка. В Украине COVID-19 заболели по меньшей мере 1074 работников медицинской сферы. Наибольшее количество заболевших медработников зафиксирована в Черновицкой области, где подтвердили и наибольшее число зараженных людей коронавирусом.



Ход коронавируса COVID-19 / Инфографика 24 канала