Город в Одесской области изолируют из-за массовых случаев COVID-19
Город Подольск в Одесской области, изолируют из-за массовых случаев коронавируса. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
На всех въездах в Подольск установили блок-посты. Там вместе с подразделениями Нацгвардии будут дежурить медики, полицейские и спасатели. В город смогут попасть только его жители, сообщает "Укринформ".
К теме Из-за коронавируса у медиков в Одесской области закрывают на карантин целую больницу
Местную больницу перепрофилировали под лечение только больных COVID-19 и закрыли на двухнедельный карантин. Остальных пациентов перевели в Балтскую районную больницу.
Подольск стал эпицентром распространения коронавируса в Одесской области. Там зарегистрировано 37 случаев коронавируса, среди заболевших – 2 врача и 5 медсестер.
Как сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, по состоянию на утро 21 апреля в области подтвердили 146 случаев заболевания.
Накануне в Подольске умер 60-летний семейный врач. Будучи больным, мужчина лечил пациентов. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести, за два дня жизнь медика не удалось спасти.
Справка. В Украине COVID-19 заболели по меньшей мере 1074 работников медицинской сферы. Наибольшее количество заболевших медработников зафиксирована в Черновицкой области, где подтвердили и наибольшее число зараженных людей коронавирусом.
Ход коронавируса COVID-19 / Инфографика 24 канала
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