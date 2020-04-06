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Города пустые, но все равно тысячи людей болеют, – украинец о ситуации в Италии

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COVID-19 в Италии / seznamzpravy.cz

Италию считают одной из стран, что больше всего пострадала от пандемии COVID-19. Там ежесуточно медики фиксируют сотни смертей и тысячи новых больных. Как страна справляется со смертельной болезнью и как итальянцы относятся к карантину – читайте дальше.

Украинец, который сейчас проживает в Милане, Владислав Ковальчук отметил, что ситуация в Италии улучшается – все потому, что люди начали строго придерживаться карантина.

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"Уже идет на улучшение. Сначала было так же, как у нас в Украине. Все игнорировали (карантин – 24 канал), выходили на улицу, праздновали под лозунгом "Ударим по коронавирусу развлечениями". Однако когда начались массовые заболевания, больницы были переполнены и люди начали умирать сотнями, а позже смерти достигали почти тысячи за сутки – тогда все опомнились и спрятались дома", – рассказал украинец.

Сейчас в стране фиксируют до 2 тысяч больных в сутки. Тех, кто выздоровел – значительно меньше, чем новых зараженных.

Города пустые, никого не видно, но все равно тысячи болеют,
– сказал Ковальчук.

Он рассказал, что итальянское правительство увеличило размер штрафов за нарушение карантина до 5 тысяч евро. Однако полицейские составляют админпротокол в крайних случаях.

Снисходительно относятся к людям. Конечно, если компания пьяных идет – их оштрафуют, но таких случаев мало,
– сказал Ковальчук.

По словам мужчины, итальянцев не надо принудительно заставлять соблюдать карантин.

"Они сами все понимают, никто не хочет заразиться, поэтому сидят дома. Выходят только по насущным проблемам. Украинцы, которые здесь проживают, тем более придерживаются карантина. Никто не хочет умереть на чужбине", – подчеркнул Владислав Ковальчук.

Что известно о COVID-19 в Италии?Италия больше всего пострадала в результате пандемии по количеству умерших. По состоянию на 6 апреля от недуга там умерли уже более 16 тысяч человек. В то же время общее количество больных коронавирусом в Италии уже превысило 132 тысяч человек. По этим данным страна занимает 3 место в мире после США и Испании.

коронавірус
Как отличить коронавирус от других болезней / Инфографика 24 канала

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Жертвы
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