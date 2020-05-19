24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

В городской больнице Винницы не осталось мест для больных COVID-19

- Читати новину українською
Ситуация с COVID-19 в Виннице
Ситуация с COVID-19 в Виннице / Getty Images

В Винницкой городской больницы №1 полностью заполнено отделение для больных коронавирусом COVID-19. Там сейчас лечатся 60 пациентов.

Хотя рассчитано оно только на 59 коек. Об этом накануне сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский во время своего брифинга.

Обратите внимание В Виннице медики получили 86 копеек доплаты за работу с инфицированными коронавирусом

К слову, Жмеринская районная больница заполнена полностью. А в Казатинской пока нет ни одного пациента, который лечится в стационаре.

В центральной районной больнице осталось еще 50 мест. Туда могут в дальнейшем отправлять больных COVID-19. Кроме того, пациентов будут направлять и в больницу города Калиновка: там сейчас лечится только один человек, а коек в отделении – 70.

Лікарні у Вінницькій області
Ситуация с местами в больницах области / Фото Винницкой ОГА

В целом процент занятых коек в опорных больницах области больными коронавирусом составляет 30,7% от общей мощности.

Справка. По состоянию на 19 мая в Винницкой области зафиксировано 733 случаев коронавируса. 386 пациентов смогли выздороветь. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 11 человек.

Ранее председатель Винницкой ОГА заявил, что в Винницкой области обнаружили признаки начала второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Больница Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Винница Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна