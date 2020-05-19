В городской больнице Винницы не осталось мест для больных COVID-19

В Винницкой городской больницы №1 полностью заполнено отделение для больных коронавирусом COVID-19. Там сейчас лечатся 60 пациентов.

Хотя рассчитано оно только на 59 коек. Об этом накануне сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский во время своего брифинга.

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К слову, Жмеринская районная больница заполнена полностью. А в Казатинской пока нет ни одного пациента, который лечится в стационаре.

В центральной районной больнице осталось еще 50 мест. Туда могут в дальнейшем отправлять больных COVID-19. Кроме того, пациентов будут направлять и в больницу города Калиновка: там сейчас лечится только один человек, а коек в отделении – 70.



Ситуация с местами в больницах области / Фото Винницкой ОГА

В целом процент занятых коек в опорных больницах области больными коронавирусом составляет 30,7% от общей мощности.

Справка. По состоянию на 19 мая в Винницкой области зафиксировано 733 случаев коронавируса. 386 пациентов смогли выздороветь. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 11 человек.

Ранее председатель Винницкой ОГА заявил, что в Винницкой области обнаружили признаки начала второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.