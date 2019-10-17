Государственные расходы на Минздрав в 2020 году достигнут более 100 миллиардов гривен
Министерство финансов Украины проинформировало о расходах на здравоохранение в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, их сумма увеличится на 9,8 миллиарда гривен.
Здравоохранение в 2020 году обойдется государству в 108 миллиардов гривен, сообщает Министерство Здравоохранения Украины.
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В Минздраве заверили, что с апреля 2020 медреформа начнется на вторичном и третичном уровнях медицинской помощи.
С апреля 2020 медицинские учреждения этих уровней будут финансироваться по договорам, заключенным с Национальной службой здоровья Украины, а сумма финансирования будет колебаться в зависимости от объема оказанной медицинской помощи.
72,1 миллиарда гривен пойдет на реализацию следующих программ:
- Первичной медицинской помощи с учетом увеличения численности населения, которое подписало декларацию с врачом;
- Реимбурсации стоимости лекарственных средств с учетом увеличения количества пациентов, которые получат лекарства за средства государственного бюджета или с незначительной доплатой;
- Вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) амбулаторной и стационарной медицинской помощи с учетом приоритетных услуг состояний;
- Паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации.
Другие программы в сфере здравоохранения будут финансироваться в следующем году по следующим статьям:
- Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 миллиарда гривен (на финансирование учреждений вторичного и третичного уровня в первом квартале 2019)
- Для централизованного обеспечения больных дорогостоящими лекарственными средствами и медицинскими изделиями по лечению ВИЧ / СПИДа, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных заболеваний, обеспечение мер иммунопрофилактики населения – 6,6 миллиарда гривен;
- На лечение украинцев за рубежом – 0,7 миллиарда гривен;
- В поддержку коммунальных учреждений в системе здравоохранения, которые не предоставляют медицинских услуг по программе медицинских гарантий, – 1,5 миллиардов гривень.
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Что такое вторичная медицинская помощь
Специализированные медицинские услуги, предоставляемые в амбулаторных условиях и больницах по плану или в экстренных случаях.
Выделяют 5 отдельных типов больниц, предоставляющих вторичную медицинскую помощь:
- больницы интенсивной помощи, которые предоставляют круглосуточную и экстренную помощь больным, нуждающимся в высокой интенсивности лечения и ухода.
- больницы планового лечения хронических больных, которые проводят повторный курс терапии, пользуясь стандартными схемами лечения.
- больницы восстановительного лечения, которые специализируются на восстановлении пациентов после заболеваний или травм, а также на реабилитации людей с инвалидностью, которые требуют специального оборудования.
- хосписы, предоставляющие паллиативную и психологическую поддержку безнадежно больным пациентам.
- больницы медико-социальной помощи - уход и оказание социальной и паллиативной помощи хроническим больных, минимальное обеспечение диагностическим и лечебным оборудованием, специально подготовленный средний медицинский персонал и социальные работники.
Что такое третичная медицинская помощь
Предоставление диагностики и лечения, которые недоступны на уровне первичной и вторичной помощи. Благодаря уровню оборудования, учреждения третичной медицинской помощи могут проводить приоритетные научные исследование и предоставлять и до- и последипломную подготовку медицинским работникам.
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