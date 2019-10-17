Государственные расходы на Минздрав в 2020 году достигнут более 100 миллиардов гривен

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Бюджет МЗ 2020
Бюджет МЗ 2020 / Unsplash

Министерство финансов Украины проинформировало о расходах на здравоохранение в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, их сумма увеличится на 9,8 миллиарда гривен.

Здравоохранение в 2020 году обойдется государству в 108 миллиардов гривен, сообщает Министерство Здравоохранения Украины.

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В Минздраве заверили, что с апреля 2020 медреформа начнется на вторичном и третичном уровнях медицинской помощи.

С апреля 2020 медицинские учреждения этих уровней будут финансироваться по договорам, заключенным с Национальной службой здоровья Украины, а сумма финансирования будет колебаться в зависимости от объема оказанной медицинской помощи.

72,1 миллиарда гривен пойдет на реализацию следующих программ:

  • Первичной медицинской помощи с учетом увеличения численности населения, которое подписало декларацию с врачом;
  • Реимбурсации стоимости лекарственных средств с учетом увеличения количества пациентов, которые получат лекарства за средства государственного бюджета или с незначительной доплатой;
  • Вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) амбулаторной и стационарной медицинской помощи с учетом приоритетных услуг состояний;
  • Паллиативной медицинской помощи и медицинской реабилитации.
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Другие программы в сфере здравоохранения будут финансироваться в следующем году по следующим статьям:

  • Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 миллиарда гривен (на финансирование учреждений вторичного и третичного уровня в первом квартале 2019)
  • Для централизованного обеспечения больных дорогостоящими лекарственными средствами и медицинскими изделиями по лечению ВИЧ / СПИДа, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных заболеваний, обеспечение мер иммунопрофилактики населения – 6,6 миллиарда гривен;
  • На лечение украинцев за рубежом – 0,7 миллиарда гривен;
  • В поддержку коммунальных учреждений в системе здравоохранения, которые не предоставляют медицинских услуг по программе медицинских гарантий, – 1,5 миллиардов гривень.

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Что такое вторичная медицинская помощь

Специализированные медицинские услуги, предоставляемые в амбулаторных условиях и больницах по плану или в экстренных случаях.

Выделяют 5 отдельных типов больниц, предоставляющих вторичную медицинскую помощь:

  • больницы интенсивной помощи, которые предоставляют круглосуточную и экстренную помощь больным, нуждающимся в высокой интенсивности лечения и ухода.
  • больницы планового лечения хронических больных, которые проводят повторный курс терапии, пользуясь стандартными схемами лечения.
  • больницы восстановительного лечения, которые специализируются на восстановлении пациентов после заболеваний или травм, а также на реабилитации людей с инвалидностью, которые требуют специального оборудования.
  • хосписы, предоставляющие паллиативную и психологическую поддержку безнадежно больным пациентам.
  • больницы медико-социальной помощи - уход и оказание социальной и паллиативной помощи хроническим больных, минимальное обеспечение диагностическим и лечебным оборудованием, специально подготовленный средний медицинский персонал и социальные работники.

Что такое третичная медицинская помощь

Предоставление диагностики и лечения, которые недоступны на уровне первичной и вторичной помощи. Благодаря уровню оборудования, учреждения третичной медицинской помощи могут проводить приоритетные научные исследование и предоставлять и до- и последипломную подготовку медицинским работникам.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости политики Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Министерство здравоохранения Украины Бюджет 2020 Больница Медицинская реформа
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