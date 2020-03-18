24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Государство выделит еще 70 млн на средства индивидуальной защиты

- Читати новину українською

Из государственного бюджета выделят еще 70 миллионов гривен на обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.

Читайте также Коронавирус в Украине: сколько людей заразились

На прошлой неделе выделили 100 млн грн, на этой неделе выделим еще 70 миллионов на средства индивидуальной защиты. Примем решение об образовании стабилизационного фонда государства,
–  отметил Шмигаль.

Новость дополняется

Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
17 марта 19:27 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
17 марта 18:00 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
17 марта 13:43 Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата
Олександр Бевза
14 марта 17:17 Пандемия коронавируса: советы для тех, кто вернусь из-за рубежа
Анастасія Кушпіт
14 марта 06:25 Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук