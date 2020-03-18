Государство выделит еще 70 млн на средства индивидуальной защиты

Из государственного бюджета выделят еще 70 миллионов гривен на обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.

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На прошлой неделе выделили 100 млн грн, на этой неделе выделим еще 70 миллионов на средства индивидуальной защиты. Примем решение об образовании стабилизационного фонда государства,

– отметил Шмигаль.

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