Готовы результаты 9 подозрений на коронавирус в Украине

Результаты 9 человек, у которых подозревали коронавирус, отрицательные.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в телеграмм-канале, посвященном освещению информации о коронавирусе.

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В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины поступило 9 сообщений о подозрениях на заболевание Covid-19, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты.

По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрениях на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не выявлено коронавирусной инфекции,

– отметили в Минздраве.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 6 марта коронавирусом заболели более 100 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – свыше 55 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 6 марта в Украине зафиксировали один случай коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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