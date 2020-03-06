Готовы результаты 9 подозрений на коронавирус в Украине
Результаты 9 человек, у которых подозревали коронавирус, отрицательные.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в телеграмм-канале, посвященном освещению информации о коронавирусе.
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В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины поступило 9 сообщений о подозрениях на заболевание Covid-19, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты.
По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрениях на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не выявлено коронавирусной инфекции,
– отметили в Минздраве.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 6 марта коронавирусом заболели более 100 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – свыше 55 000 человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 6 марта в Украине зафиксировали один случай коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала
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