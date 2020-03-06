24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Готовы результаты 9 подозрений на коронавирус в Украине

- Читати новину українською

Результаты 9 человек, у которых подозревали коронавирус, отрицательные.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в телеграмм-канале, посвященном освещению информации о коронавирусе.

Читайте также: Как чувствует себя больной коронавирусом украинец

В Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины поступило 9 сообщений о подозрениях на заболевание Covid-19, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты.

По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19. В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрениях на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не выявлено коронавирусной инфекции,
– отметили в Минздраве.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 6 марта коронавирусом заболели более 100 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3 тысяч человек, выздоровели – свыше 55 000 человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 6 марта в Украине зафиксировали один случай коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Министерство здравоохранения Украины Медицина Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук