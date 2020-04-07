Работа в условиях карантина: как работают компании, деятельность которых разрешена

COVID-19 стал причиной многих изменений в самых разнообразных сферах. Он повлиял на стабильность экономики, на состояние и настроения общества, работу крупных и малых предприятий, движение транспорта, учебного процесса.

Проект создан при поддержке МХП.

Многие вынуждены работать дома, у кого-то такой альтернативы нет и приходится находиться в незапланированном отпуске. И хотя оптимальное решение – удаленная работа, есть ряд сфер, которые вынуждены и продолжают работать в период карантина.

Принятие изменений к Постановлению Кабмина №211 позволило бизнесу продолжать свою деятельность, но с определенными ограничениями.

Сначала разрешено было работать продуктовым магазинам, супермаркетам, аптекам, банкам, почтам, АЗС, СТО и торговым заведениям ритуальных услуг.

2 апреля Кабмин расширил перечень сфер деятельности, которым разрешено предоставлять отдельные виды бытовых услуг:

техническое обслуживание регистраторов расчетных операций;

деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования.

К другим заведениям, которым разрешено осуществлять деятельность (в том числе предоставляющие бытовые услуги), относятся заведения, ведущие:

банковскую и страховую деятельность;

медицинскую и ветеринарную практику;

деятельность автозаправочных комплексов;

средства почтовой связи.

Субъекты хозяйствования, которые НЕ имеют права работать:

заведения общественного питания;

торгово-развлекательные центры;

заведения развлекательной деятельности;

фитнес-центры;

учреждения культуры;

заведения торгового и бытового обслуживания населения.

Относительно последнего, то речь идет о услуги по изготовлению и ремонту одежды и мебели, парикмахерскую (барбер-шопы), маникюрные салоны, салоны эстетической красоты. Полный перечень бытовых услуг для населения можно найти в Налоговом кодексе Украины.

Также ранее правительство сняло запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществления ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторые другие виды деятельности.

Все предприятия, которым было разрешено работать еще с начала карантина – супермаркеты, аптеки, СТО, банки должны обеспечить персонал средствами защиты лица, глаз и рук. Чуть больше о защите работников в период карантина – далее.

Что говорит закон

Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, направленным на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №530-IX от 17 марта 2020 года предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушения правил карантина.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа за нарушение правил в отношении санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм. Административная ответственность наступает также за невыполнение решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. Установлен размер штрафов – от 17 000 до 34 000 грн.

Предприятия, которым позволено осуществлять деятельность, могут работать только при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты – масками, антисептиками, а также с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий.

К другим дополнительным действиям закон не вынуждает работодателей. Дополнительные выплаты, премии, страхование работников – личные решения работодателей. В режиме чрезвычайной ситуации правительство лишь рекомендует работодателям обеспечить для своих работников трансфер на работу и с работы.

Как это должно работать

Все работники должны быть обеспечены антисептиками для рук и мылом в достаточном количестве, а также масками и респираторами (особенно те, кто работает среди людей).

Также следует ввести дополнительную вентиляцию, уборку и дезинфекцию офисов и производственных помещений, рабочих поверхностей, столов, предметов, которых часто касаются руками; ограничить вход для посторонних, а совещания и переговоры с партнерами – лучше проводить онлайн.

В помещениях, к которым заходят посетители и клиенты, должно находиться не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.

В торговых точках нужно обеспечить работу сотрудников в защитных масках и резиновых перчатках, которые необходимо заменять каждые два часа.

Продавцам на кассах в супермаркетах рекомендуется работать в пластиковых очках и масках. Также интересное решение – перегородки в кассовой зоне из полиэтилена. Это актуально тогда, когда места мало и соблюсти дистанцию 1,5-2 метра достаточно сложно.

Перед началом работы работники должны проходить осмотр и определить температуру.

Пример компаний

"Укрпочта" считает безопасность своих работников – приоритетом.

Компания продолжает закупку средств индивидуальной защиты. Предприятие централизованно закупило и направило в региональные филиалы, которые распределили в отделения: дезинфекторы для рук, маски, перчатки и респираторы, защитные очки, халаты, средства для уборки и тому подобное.

Еще одно решение для безопасности – бесконтактная доставка курьером до двери адресата (квартиры, офиса, другого помещения) – на безопасном расстоянии не менее 1,5 м в защитной маске и перчатках.

Каждый работник в случае выявления каких-либо симптомов болезни должен обратиться к врачу, и избегать любых контактов с коллегами и клиентами.

Работа медицинских учреждений

Еще одна сфера, которую никак нельзя перевести в режим дистанционной работы – больницы и работа медперсонала. Обеспечение безопасности здесь выше, чем где бы то ни было.

Относительно дополнительных мер, то в тексте законопроекта №3219 речь идет о надбавке к заработной плате в размере до 200%. Это касается медиков, которые будут работать над ликвидацией эпидемии коронавируса и которые работают с людьми, заболевшими коронавирусом.

Агропромышленная компания МХП вводит дополнительные специальные режим для работников из группы риска.

На всех предприятиях холдинга действуют строгие правила безопасности, главная цель которых – обезопасить сотрудников компании.

Не лишне заниматься персоналом, который наиболее уязвим к вирусу. Агрохолдинг ввел специальный режим работы для работников, у кого есть хронические заболевания, или кому больше 60 лет.

На предприятиях компании работают штатные медицинские сотрудники, которые следят за состоянием здоровья персонала.

В случае заражения COVID-19 МХП будет покрывать все расходы сотрудников на лечение.

Также агрохолдинг не планирует сокращений штата в связи с пандемией коронавируса и не будет отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Сознательный работодатель должен знать: лучше перестраховаться, чем рисковать здоровьем и жизнью работников.

Общая информация о средствах индивидуальной и коллективной защиты

Работодатель должен бесплатно обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, моющими и обезвреживающими, антисептическими и дезинфицирующими средствами, проинформировать работников о профилактических мерах.

Неявка работника на работу или опоздание является нарушением трудовой дисциплины. Но он не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если это произошло из-за невозможности прибыть на работу вовремя из-за введения мероприятий, связанных с карантином.

На период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространение COVID-19, застрахованным лицам предоставляется пособие по временной нетрудоспособности.

Проект создан при поддержке МХП.