Гравитация обезвреживает раковые клетки: ученые отправятся в космос, чтобы это проверить

Невесомость может помочь победить рак, утверждают ученые. Чтобы протестировать новый метод лечения онкологических заболеваний, ученые отправятся в космос.

Ученые Технологического университета Сиднея изучают, как невесомость влияет на клетки человеческого тела, сообщает Science Alert.

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Гравитация имеет сильное влияние на человеческий организм

Космическая среда представляет для человека ряд угроз, но одновременно открывает неожиданные медицинские возможности.

Так, раковые клетки, как и человеческий организм, приспособлены к развитию в условиях гравитации. Ученые решили определить, что будет с ними без этого фактора.

Команда ученых проверяла влияние микрогравитации на раковые ткани в лабораторных условиях с помощью специальной центрифуги.

Результаты экспериментов обнадеживающие – раковые клетки разных типов теряют дееспособность и погибают,

– рассказывают ученые.

Особенно поражает то, что достичь такого результата можно лишь с помощью гравитационного фактора, без каких-либо препаратов.

Ученые предполагают, что без гравитации раковые клетки теряют возможность формировать связи друг с другом.

В начале 2020 года они отправят на МКС специальный модуль и будут удаленно следить за раковыми тканями в условиях невесомости 7 дней.

Доставку модуля на орбиту проведет компания SpaceX. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.