Как отличить ядовитый гриб от съедобного – инфографика

Осень прекрасная пора для сбора грибов. К сожалению, неопытные грибники часто пренебрегают правилами безопасности. В 95% случаев отравление наступает из-за неправильного распознавания гриба – когда ядовитый гриб принимают за съедобный.

Предлагаем инфографику, которая поможет отличить съедобные грибы от двойников.

Читайте также: Пищевое отравление: симптомы и первая помощь

Как отличить съедобные грибы от ядовитых

Опята и ложные опята



Ложные опята относят к категории условно-съедобных

Некоторые представители данного семейства хоть и называются ложными, все же относятся к категории условно-съедобных.

Это означает, что при проведении длительной термической обработки их можно употреблять в пищу. Некоторые виды ложных опят, попадая в организм, вызывают лишь легкое отравление, а другие могут привести даже к тяжелым последствиям.

Маслята и ложные маслята



Ядовитые маслята случаются редко

Ложные маслята бывают как просто несъедобны, но и ядовиты. Последние встречаются редко.

Употребление несъедобных маслят повлечет расстройство желудочно-кишечного тракта. А вот употребление ядовитых маслят может привести и к летальному исходу.

Лисички и ложные лисички



Ложные лисички могут вызвать галлюцинации

Отравление ложными лисичками провоцирует диарею, рвоту и слабый галлюциногенный эффект.

Читайте также: Как избежать отравления грибами: простые советы, которые спасут жизнь

Белый гриб и сатанинский гриб



Сатанинский гриб очень опасен для потребления

В специализированной литературе сатанинские грибы относят к условно-съедобным. Поскольку, есть их без длительного вымачивания и варки в течение менее 10 часов нельзя.

Лесной шампиньон и бледная поганка



Бледную поганку легко отличить от съедобных грибов

Значительная часть отравлений Бледной поганкой заканчиваются смертью в течение 58 дней после отравления.

Правила для грибников

– Если вы сомневаетесь в том, что это за гриб, не берите его.

– Ни в коем случае не собирайте грибы вдоль дороги. Они могут содержать соли тяжелых металлов и другие опасные вещества.

– Не собирайте урожай в целлофановые пакеты – так грибы быстро завянут.

– Прежде чем положить гриб в корзину, внимательно осмотрите его со всех сторон, ножка должна быть целой.

– Дома переберите грибы, еще раз внимательно просмотрите каждый, почистите и отварите.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.