Как отличить ядовитый гриб от съедобного – инфографика
Осень прекрасная пора для сбора грибов. К сожалению, неопытные грибники часто пренебрегают правилами безопасности. В 95% случаев отравление наступает из-за неправильного распознавания гриба – когда ядовитый гриб принимают за съедобный.
Предлагаем инфографику, которая поможет отличить съедобные грибы от двойников.
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Как отличить съедобные грибы от ядовитых
Опята и ложные опята
Ложные опята относят к категории условно-съедобных
Некоторые представители данного семейства хоть и называются ложными, все же относятся к категории условно-съедобных.
Это означает, что при проведении длительной термической обработки их можно употреблять в пищу. Некоторые виды ложных опят, попадая в организм, вызывают лишь легкое отравление, а другие могут привести даже к тяжелым последствиям.
Маслята и ложные маслята
Ядовитые маслята случаются редко
Ложные маслята бывают как просто несъедобны, но и ядовиты. Последние встречаются редко.
Употребление несъедобных маслят повлечет расстройство желудочно-кишечного тракта. А вот употребление ядовитых маслят может привести и к летальному исходу.
Лисички и ложные лисички
Ложные лисички могут вызвать галлюцинации
Отравление ложными лисичками провоцирует диарею, рвоту и слабый галлюциногенный эффект.
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Белый гриб и сатанинский гриб
Сатанинский гриб очень опасен для потребления
В специализированной литературе сатанинские грибы относят к условно-съедобным. Поскольку, есть их без длительного вымачивания и варки в течение менее 10 часов нельзя.
Лесной шампиньон и бледная поганка
Бледную поганку легко отличить от съедобных грибов
Значительная часть отравлений Бледной поганкой заканчиваются смертью в течение 58 дней после отравления.
Правила для грибников
– Если вы сомневаетесь в том, что это за гриб, не берите его.
– Ни в коем случае не собирайте грибы вдоль дороги. Они могут содержать соли тяжелых металлов и другие опасные вещества.
– Не собирайте урожай в целлофановые пакеты – так грибы быстро завянут.
– Прежде чем положить гриб в корзину, внимательно осмотрите его со всех сторон, ножка должна быть целой.
– Дома переберите грибы, еще раз внимательно просмотрите каждый, почистите и отварите.
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