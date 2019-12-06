Грибок и стафилококк: 90% косметики содержит вредные бактерии – ученые

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Какие бактерии живут в косметичке

Оказывается, косметика может быть опасной для кожи, не только когда неправильно подобрана, но и из-за наличия вредных бактерий. Косметичка ними буквально кишит, отметили ученые и рассказали, как избежать заражения кожи.

Исследователи из Университета Астон доказали, что в любой косметике находится множество бактерий.

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Грибки и бактерии живут в косметичке

Для эксперимента ученые предложили женщинам оценить их косметичку. Всего они проверили 467 косметических продуктов и средств для макияжа.

Оказалось, что более 90% средств содержали бактерии. В частности, стафилококк, кишечную палочку, грибок и энтеробактерии.

Эти бактерии могут вызвать различные заболевания – кожные инфекции и даже заражение крови,
– предупреждают ученые.

Наибольшее количество бактерий обнаружили на средствах для нанесения макияжа – 96% из них содержали грибки.

Популярные средства для нанесения макияжа – БЮТ-блендеры особенно опасны

Также много бактерий было на блеске для губ и туши для ресниц.

Ученые объясняют, что так происходит потому, что, косметику часто используют после окончания срока действия, а средства для нанесения макияжа не очищают должным образом.

Специалисты рекомендуют производителям указывать срок годности товаров на упаковке и добавлять инструкции по использованию.

А пользователям не забывать, что за состоянием косметички необходимо тщательно следить: качественно очищать косточки и другие средства для нанесения средств, не пользоваться косметикой, срок годности которой истек.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования Дерматология
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