Грибы-зомби полезны для людей

Эти грибы охотятся на личинок насекомых и делают из них "зомби". В недавнем исследовании ученые из Южной Кореи сообщили, что экстракты из Paecilomyces hepiali, гриба, выделенного из вида Cordyceps C. sinensis, обладают полезными для здоровья свойствами.

Эти экстракты назвали CBG-CS-2, их можно смело использовать, как добавку для повышения функции иммунной системы, пишет health.news.

Также на тему: Как понять, что у вас проблемы с иммунитетом

Как проходило исследование

В своем исследовании ученые решили изучить эффективность экстрактов культуры P. hepiali в укреплении иммунной системы, а также оценить ее безопасность для людей. Они набрали 79 здоровых взрослых и разделили их на две группы. 39 человек были экспериментальной группой, а 40 – контрольной.



Экстракт гриба-зомби улучшил иммунитет у людей \ sntch.com

Экспериментальная группа получала 1,68 грамма в день CBG-CS-2 в форме капсул в течение восьми недель, в то время как контрольная группа получала плацебо. Исследователи оценивали активность NK-клеток (лейкоциты, которые являются частью иммунной системы) и сывороточных уровней медиаторов, полученных из моноцитов через восемь недель.

Результаты исследования

Они сообщили, что по сравнению с контрольной группой, те, кто получали добавку, показали значительное усиление цитотоксической активности NK-клеток после восьми недель лечения. Это усилило иммунные функции организма.

Экзотические грибы кордицепс имеют долгую историю использования. Хотя их безопасность подтверждается широким использованием, все же рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать добавки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.