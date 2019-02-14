Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

С началом осени украинцы все чаще болеют гриппом и ОРВИ. По информации Минздрава, начало эпидемии гриппа начался в октябре 2018 года. С тех пор от гриппа умерло 32 человека, поэтому очень важно знать симптомы гриппа, когда стоит вызвать скорую и какую профилактику следует провести.

Каждую неделю с начала эпидемического сезона заболевают гриппом и ОРВИ около 200 тысяч украинцев.

Читайте также: Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика

В ВОЗ опубликовали прогнозы относительно штаммов гриппа, которые вероятно будут циркулировать в Украине в этом сезоне. В сезоне 2018-2019 в Украине "гуляют" три штамма гриппа: "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо".

На начало декабря показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тысяч населения.

Министерство здравоохранения разработало советы для украинцев, как не заболеть гриппом и какие симтомы свидетельствуют, что больному нужна срочная госпитализация.

Симптомы гриппа

Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это резкое повышение температуры тела (более 38°С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель и насморк.

Однако если состояние больного ухудшается, вызывайте скорую, ведь жизнь человека может оказаться под угрозой. Если вы видите, что лицо человека стало очень бледным или появилось посинение, ему трудно дышать, температура не спадает в течение долгого времени, больной много рвет — нужна госпитализация. Также среди "трудных" симптомов — нарушение сознания (чрезмерная сонливость или возбуждение), боль в грудной клетке, появление примеси крови в мокроте, показатели артериального давления ниже нормы.

Симтомы гриппа: если состояние больного ухудшается — вызывайте скорую!

Эти симптомы гриппа игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.

Вакцины от гриппа

Самым действенным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время введения вакцины — начало осени (сентябрь-октябрь). Впрочем, прививки можно делать и позже — в течение всего сезона гриппа. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней.

Читайте также: В Украине зафиксирована первая смерть от ОРВИ, – Минздрав

Когда будут делать вакцинацию от гриппа в сезоне 2018-2019

В ближайшее время эти вакцины должны появиться в аптеках и медицинских учреждениях. Вакцины не закупаются за деньги из государственного бюджета. Вы можете приобрести их лично, или же в вашем населенном пункте предусмотрены средства из местного бюджета.

Читайте также: Эпидемия гриппа: о симптомах и лекарства против него

Существуют группы риска, которым вакцину следует сделать прежде всего. Для них грипп представляет наибольшую опасность, а своевременная профилактика может уберечь им не только здоровье, но и саму жизнь. В частности, это дети до 5 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет, люди с избыточным весом, больные диабетом, больные хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные хроническими заболеваниями легких, люди с другими тяжелыми хроническими заболеваниями, а также люди, находящиеся на иммуно-супрессивной терапии.

Группы риска: кому вакцину от гриппа необходимо сделать в первую очередь

Кроме того, в группе риска — лица, работающие с большим количеством людей, в местах массовых скоплений.

Профилактика гриппа

Чтобы не заболеть гриппом, кроме вакцинации, следует также вести здоровый образ жизни и придерживаться простых советов:

1. Если вы заболели — возьмите больничный и сидите дома. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больными идете на работу) будет только способствовать распространению инфекции.

2. Избегайте близкого контакта с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если заболели вы, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

Читайте также: Грипп добрался до Запорожья: отменили занятия в школах и детсадах

3. Прикрывайте салфеткой нос и рот во время кашля и чихания — это снизит вероятность передачи инфекции другим.

4. Часто мойте руки, это поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.

5. Старайтесь не касаться лица, ведь на руках очень много микробов. А касаясь руками лица, вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.

6. Проветривайте и дезинфицируйте помещения и поверхности до которых часто касаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.

7. Приучите себя к полезным привычкам. Будьте физически активными, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.

Профилактика гриппа: ведите здровый образ жизни и не болейте!

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.