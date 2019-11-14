Сколько украинцев заболели гриппом
За прошедшую неделю с 4 ноября по 11 ноября ОРВИ заболел 150171 человек, из них 66,5% дети.
Эта цифра не превышает эпидемический порог, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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Показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 тысяч населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога.
Сейчас в Украине отсутствует циркуляция вирусов гриппа. Однако, зафиксировано 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.
За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая в результате гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 34 165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек. Подчеркиваем, единственный способ защититься от гриппа – это вакцинация.
Какими будут штаммы вируса гриппа в Украине?
вирус A / Брисбен / 02/2018 (H1N1) pdm09;
вирус A / Канзас / 14/2017 (H3N2);
Если вы уже сделали прививки в этом году – вы вакцинированы против этих штаммов.
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