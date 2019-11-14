Сколько украинцев заболели гриппом

За прошедшую неделю с 4 ноября по 11 ноября ОРВИ заболел 150171 человек, из них 66,5% дети.

Эта цифра не превышает эпидемический порог, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 тысяч населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога.

Грипп – что это? Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

Сейчас в Украине отсутствует циркуляция вирусов гриппа. Однако, зафиксировано 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.



Симптомы гриппа

За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая в результате гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 34 165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек. Подчеркиваем, единственный способ защититься от гриппа – это вакцинация.

Какими будут штаммы вируса гриппа в Украине?

вирус A / Брисбен / 02/2018 (H1N1) pdm09;

вирус A / Канзас / 14/2017 (H3N2);

Если вы уже сделали прививки в этом году – вы вакцинированы против этих штаммов.



Профилактика гриппа

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