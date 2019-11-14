Сколько украинцев заболели гриппом

23 Читати новину українською
Грипп в Украине 2019 – какой сейчас вирус, сколько заболело
Сколько украинцев болеют гриппом / unsplash.com

За прошедшую неделю с 4 ноября по 11 ноября ОРВИ заболел 150171 человек, из них 66,5% дети.

Эта цифра не превышает эпидемический порог, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

Показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 тысяч населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога.

 
Грипп – что это?
Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

Сейчас в Украине отсутствует циркуляция вирусов гриппа. Однако, зафиксировано 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Симптоми грипу
Симптомы гриппа

За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая в результате гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 34 165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек. Подчеркиваем, единственный способ защититься от гриппа – это вакцинация.

Какими будут штаммы вируса гриппа в Украине?

вирус A / Брисбен / 02/2018 (H1N1) pdm09;
вирус A / Канзас / 14/2017 (H3N2);

Если вы уже сделали прививки в этом году – вы вакцинированы против этих штаммов.

Профілактика грипу
Профилактика гриппа

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что заложено в госбюджете-2020
сегодня
13656
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Грипп в Украине Здоровье Медицина Лечение Министерство здравоохранения Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
сегодня 15:49 Вакцины из абортированных эмбрионов: какие виды прививок и почему так изготавливают
Олександр Бевза 119
Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
13 ноября 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
Настя Сукач 828
Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
12 ноября 07:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 25703
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
9 ноября 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 245005
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 5113
Новости
Больше новостей
Залиште відгук