Сколько человек умерли от гриппа в Украине в этом сезоне

С начала эпидемического сезона в Украине медики официально зафиксировали смерть пяти человек от осложнений гриппа. Никто из больных не имел прививку от гриппа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

С 30 сентября по 12 января заболело гриппом 2,2 миллиона человек (5,8% населения), из них 1,5 миллиона – это дети (68% от всех заболевших). Госпитализировано 61 842 человека, а умерло от осложнений – пятеро.

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Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Никто из умерших не имел прививку от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря,

– информируют представители Минздрава.

Как сообщил заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко для издания Укринформ: "В течение последних трех недель в области (Житомирской) зарегистрировано 17 лабораторно подтвержденных случаев гриппа – в мазке из зева определено вирус гриппа А (H1N1) пандемический".

Напомним:

– 13 января пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения подтвердила смерть роженицы от осложнений гриппа типа А. Ребенка удалось спасти с помощью кесарева сечения.

– 3 января умерла 55-летняя женщина, которая обратилась за помощью лишь на 10-й день болезни.

Также было сообщение от Житомирского лабораторного центра о смерти 6-летней девочки. Вероятно, от осложнений гриппа.

Что известно о гриппе А (H1N1)? Его называют "свиным гриппом". Это крайне инфекционное острое респираторное заболевание свиней и людей, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и непрямом контакте. Как правило, клинические симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа. Но клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии с летальным исходом.

Как можно заразиться вирусом гриппа

– Во время кашля и чихания инфицированного человека вирусы могут распространяться на расстояние до 1 метра, поэтому важно держаться от людей с проявлениями гриппозной инфекции на расстоянии хотя бы двух метров.

Добавим, больные люди должны прикрывать нос и рот при кашле и чихании.

– Контактным путем (реже), то есть через руки, поверхности предметов, носовые платки, игрушки и тому подобное, загрязненные вирусами гриппа.

Поэтому важно для предотвращения заражения часто мыть руки с мылом, делать влажную уборку поверхностей и пользоваться одноразовыми носовыми платками, которые после использования необходимо сразу же выбросить.

При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть опасно для вашего здоровья. Лучшая профилактика – ежегодная вакцинация!

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