Грязнее пса: определили самую негигиеничную часть мужчины

В мужской бороде обнаружили больше бактерий, чем на шерсти собак.

Интересно, что они это обнаружили случайно, когда исследовали безопасность для людей аппарата магнитно-резонансной томографии, который используют в ветеринарии, пишет The Daily Mail.

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Специалисты собрали образцы из меха 30 собак разных пород и из бороды 18 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. Их проверили на наличие бактерий и патогенов.

Профессор швейцарской клиники Андреас Гутцейт отмечает, что бактериальное загрязнение в человеческой бороде оказалось значительно выше, чем в шерсти собак.

В бороде больше бактерий, чем в жести собак

23 собаки из 30 имели повышенный уровень бактерий. Среди людей такой уровень имели все участники эксперимента. 7 мужчин даже имели на своей бороде опасные бактерии. Когда собак исследовали на МРТ уровень бактерий был ниже, чем после того, как МРТ пользовались люди.

Но основатель фронта свободы бороды Кейс Флэт критикует исследования. Он говорит, что если взять образцы с рук или щетины, всегда можно найти что-то плохое. Это не свидетельствует, что борода – это негигиенично.

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