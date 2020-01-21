Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая

Новости о новом коронавирусе из Китая начинают сеять панику из-за его связи с другим опасным коронавирусом – SARS. Тяжелый острый респираторный синдром, впервые вспыхнувший в Китае в 2002 году, унес жизни 916 человек менее чем за один год.

Национальный институт здравоохранения США (NIH) начал работать над вакциной против нового коронавируса. Впрочем, пока ее не существует, вирусную пневмонию продолжают сравнивать с SARS.

Подробнее о вспышке смертельной пневмонии в Китае: коронавирус распростаняется по миру

Почему новый коронавирус ассоциируют с SARS?

Об эпидемии SARS впервые объявили 27 ноября 2002 года. Интересно, что тогда именно Канада впервые заявила о начале серьезной эпидемии в Китае, а не сам Китай. Тогда ВОЗ добился официального подтверждения от китайских властей лишь после завершения расследования о источник возгорания – в декабре того же года. Сейчас китайское правительство обвиняют в сокрытии вспышки инфекции.

Сама же эпидемия привлекла к себе внимание мирового единства уже в феврале 2003 года, после того, как американский бизнесмен заболел пневмонией во время путешествия в Китай. Тогда симптомы болезни проявились во время рейса, в результате чего самолет пришлось останавливать во Вьетнаме, где мужчина и умер.

В общем, с 16 ноября 2002 года по 7 августа 2003 года от смертельной пневмонии погибло 916 человек в разных уголках мира. Сейчас до сих пор не существует протокольных методов для лечения SARS.

SARS – симптомы 1 этап – длится 3-5 дней Горячка;

Озноб;

Слабость;

Боль в мышцах;

Непродуктивный кашель; 2 этап – 3-7 сутки от начала заболевания Одышка;

Снижение давления;

Ослабленное дыхание;

"Свистящий" хрип; 3 этап – 7-8 суток после начала заболевания Горячка;

Возможна диарея;

Новый коронавирус из Китая – nCoV

Новый коронавирус (nCoV) был впервые зафиксирован в Китайском городке Ухань 31 декабря 2019 года. Сейчас nCoV вышел за пределы Китая – случаи этого заболевания были зафиксированы в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Тайване и, возможно, на Филиппинах (последний случай еще должен получить официальное подтверждение).

По состоянию на 21 января, от вирусной пневмонии умерло 6 человек.

Международное общество напугано следующим:

Сам факт того, что обе вирусные пневмонии родом из Китая. Против нового коронавируса нет лечения или вакцины, и единственная надежда на сильный иммунитет. Собственно, сходство симптомов. Некоторые люди опасаются, что власти Китая снова пытаются скрыть вспышку инфекции.

nCoV - симптомы Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость;

По мнению некоторых СМИ, информация, которую обнародует китайское правительство, сомнительна. В Ухане, где была зафиксирована первая вспышка, проживает около 11 миллионов человек. Сначала китайские власти утверждали, что вирус передается только от животных, и лишь через несколько недель стало известно, что nCoV передается и от человека к человеку. Еще до того, как это стало известно, местные журналисты сообщали о зараженный медперсонал. Сейчас же некоторые местные репортеры утверждают, что больницы Ухана переполнены жертвами, и время от времени в сети появляются видео персонала в защитном снаряжении.

Точность этой информации до сих пор не выяснена, поэтому правдивость видео нельзя опровергнуть или подтвердить. Впрочем некоторым журналистам кажутся подозрительными порядковые номера и внезапность прыжка самих случаев заражения в СМИ. Если несколько недель подряд число случаев инфекции не переступало 50, то на прошлых выходных оно резко переросло в более 200. Оглядываясь на модель поведения других вспышек, иностранные врачи подозревают, что реальное количество инфицированных может превышать 1700 случаев.

Также трудно понять, почему болезнь смогла охватить, например, Таиланд и Японию, но внутри Китая ограничилась лишь Уханом.

Китай подтвердил 291 случай заболевания новым коронавирусом. Так выглядит транспортировка заражённого. Погибших уже 4.

В Роспотребнадзоре же назвали риск заразиться — НИЗКИМ. Напомню, РФ в 2019 г. посетили 1,69 млн китайцев. Передается вирус воздушно-капельным и контактным путями pic.twitter.com/zDgjDZUTOR — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 21 січня 2020 р.

Есть ли основания для паники?

Каждую зиму Китай переживает одну из крупнейших массовых миграций в мире в связи с Китайским новым годом. США и большинство азиатских стран уже усилили обследование путешественников из Ухань, а ВОЗ предупредила больницы о возможности роста пациентов.

21 января Минздрав Украины предупредил Государственную пограничную службу Украины о возможности вспышки и предоставил рекомендации по выявлению инфекции.

passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan pic.twitter.com/ytUbVzpYRZ — David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) 20 січня 2020 р.

До сих пор продолжается расследование по установлению причин и факторов передачи инфекции и реальных масштабов ее распространения. 22 января Всемирная организация здравоохранения соберется в Женеве, чтобы решить, объявлять ли вспышку "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что вызывает международный интерес". Это редкая отметка, которая используется только для самых тяжелых эпидемий.

Исходя из информации, которая сейчас доступна, ВОЗ пока не рекомендует ограничивать поездки или торговлю. Странам рекомендуют укреплять готовность к чрезвычайным ситуациям со здоровьем согласно Международных правил здравоохранения.

Профилактика нового коронавируса из Китая

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.