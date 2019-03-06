Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать

Существуют четыре группы крови, которые могут рассказать о человеке и его организме немало интересного. Некоторые любопытные факты помогут лучше понимать себя и свое тело.

Группа крови — это классификация крови по наличию или отсутствию определенных наследуемых антигенов (белки, углеводы, гликопротеины и т. п) на поверхности эритроцитов. У человека известно 35 систем групп крови, среди которых важнейшими являются система AB0 и система Rh(RhD). И в случае переливания крови только несовместимость с этими двумя системами может представлять серьезную угрозу для здоровья.

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Едва ли не важнейшими факторами групп крови является их совместимость и совместимость по плазме. Ведь даже такая универсальная группа крови как первая имеет определенный нюанс.

1. Совместимость по группе крови

- 1 группа: является универсальным донором для всех других групп, но принимать кровь может только 1 группу;

- 2 группа: может быть донором для 2 и 4 групп, но принять кровь может только от 2 и 1;

- 3 группа: является донором для 3 и 4, принять кровь может от 3 и 1;

- 4 группа: может принять любую группу крови, но донором может быть исключительно для 4.

2. Совместимость по плазме

- 1 группа: универсальный получатель, но отдать плазму может исключительно 1 группе;

- 2 группа: может получать плазму от 4 и 2, а донором быть для 2 и 1;

- 3 группа: может получать плазму от 3 и 4, а донором быть строго для 3 и 1;

- 4 группа: будучи универсальным донором, может получать плазму исключительно от 4.

Совместимость по группе крови и плазме

3. Резус-фактор крови бывает положительный (D-антиген) и отрицательный (антиген отсутствует). Поэтому, если у будущей роженицы кровь с отрицательным резусом, а у отца – с положительным резусом, есть вероятность возникновения резус-конфликта с серьезными последствиями: распад эритроцитов (гемолитическая болезнь) и выработка незрелых эритроцитов у ребенка (эритробластоз плода).

Если вовремя прибегнуть к правильному лечению – это поможет сохранить ребенка. На 28 неделе беременности женщине необходимо сделать инъекцию плазмы крови, чтобы избежать появления антител. То же самое нужно сделать в течение 72 часов после родов.

4. Каждому человеку, соответственно от группы крови, присущи такие главные черты характера:

- 1 группа: внимательность, практичность, отзывчивость, настойчивость;

- 2 группа: организованность, лидерство, милосердие, эффективность;

- 3 группа: гибкость, медитативность, ориентированность на результат, доброжелательность;

- 4 группа: спокойствие, свободомыслие, рациональность, сила.

5. Реакция на стресс также у владельца определенной группы очень разная:

- 1 группа: частые вспышки гнева (передаются по наследству). Как успокоиться: визуализируйте приятные вещи и моменты.

- 2 группа: очень высокая восприимчивость стресса, необходимо много времени для восстановления. Как успокоиться: пейте много жидкости.

- 3 группа: в основном спокойно воспринимаете стресс, иногда может перейти в состояние "выйти из себя".

- 4 группа: очень трудно вывести из равновесия – отлично справляетесь со стрессом. Как успокоиться: физические нагрузки и активный образ жизни.



Группы крови: главные черты характера и реакция на стресс

6. Как отмечают ученые, не менее важным является определенное питание для каждой группы крови:

- 1 группа: рыба, мясо и овощи. Избегайте: молочных и обработанных продуктов.

- 2 группа: рыба, йогурт, курица, вегетарианская еда. Избегайте: острых продуктов, кофе и бобовых.

- 3 группа: рыба, баранина, молочные продукты, овощи и чай. Избегайте: консервантов и алкоголя.

- 4 группа: свежие, экологически чистые продукты. Избегайте: жареной пищи, она забирает энергию.

7. Причиной жировых отложений является как и злоупотребление определенных продуктов, так и пищевые привычки:

- 1 группа: скопление лишнего жира вызвано нерегулярным питанием.

- 2 группа: скопление жира происходит из-за чрезмерного употребления сахаросодержащих и мясных продуктов.

- 3 группа: плохо усваивается хлеб и жареная пища.

- 4 группа: жир накапливается из-за бездействия.

Группы крови: питание и жировые отложения

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