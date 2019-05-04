Грыжа в позвоночнике: почему возникает и чем опасна

Чаще всего это нарушение развивается незаметно. Если вы иногда замечаете непонятную тупую боль в спине, которая усиливается при физических нагрузках, кашле, чихании, – это может быть она, межпозвоночная грыжа.

Официальное название этого нарушения – грыжа межпозвоночного диска (плоского образования между позвонками), пишет Virginia Spine Institute.

Читайте также: Почему болит спина после сна: объяснение ортопеда

Чем опасна грыжа позвоночника

Увеличивается давление позвонка на позвонок. Причины понятны, ведь прокладка между ними стала тоньше. В результате позвонки трутся, возникает боль, а в перспективе – различные воспалительные процессы.

Грыжа давит на корешки спинномозговых нервов. Давление на корешок нерва тоже довольно болезненная штука. Но дело не только в боли: давление на нервные окончания может обернуться радикулитом и даже параличом.



Здоровый позвоночник и с грыжей

А учитывая, что спинномозговые нервы передают сигналы в конечности и к внутренним органам, возможны болезни и сбои в работе рук, ног, мочевого пузыря, печени, почек и так далее.

Грыжа давит на кровеносные сосуды. Из-за этого ухудшается кровоснабжение органов и тканей. Нередко страдает мозг.

Откуда берется грыжа позвоночника

Вот самые распространенные причины, которые вызывают ослабление фиброзного кольца.

Вы регулярно поднимаете что-то тяжелое, нагружая поясницу или плечи. Вы падали или иначе травмировали спину. У вас есть проблемы с осанкой – сколиоз или привычка сидеть в согбенной позе. Вы проводите много времени сидя. Вы страдаете остеохондрозом. У вас лишний вес. Вы постоянно недосыпаете, из-за чего позвоночник не успевает восстановиться после дневных нагрузок.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.