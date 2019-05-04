Грыжа в позвоночнике: почему возникает и чем опасна

82 Читати новину українською
Почему возникает грыжа в спине
Почему возникает грыжа в спине / pixabay.com

Чаще всего это нарушение развивается незаметно. Если вы иногда замечаете непонятную тупую боль в спине, которая усиливается при физических нагрузках, кашле, чихании, – это может быть она, межпозвоночная грыжа.

Официальное название этого нарушения – грыжа межпозвоночного диска (плоского образования между позвонками), пишет Virginia Spine Institute.

Читайте также: Почему болит спина после сна: объяснение ортопеда

Чем опасна грыжа позвоночника

Увеличивается давление позвонка на позвонок. Причины понятны, ведь прокладка между ними стала тоньше. В результате позвонки трутся, возникает боль, а в перспективе – различные воспалительные процессы.

Грыжа давит на корешки спинномозговых нервов. Давление на корешок нерва тоже довольно болезненная штука. Но дело не только в боли: давление на нервные окончания может обернуться радикулитом и даже параличом.

Здоровий хребет і з грижею
Здоровый позвоночник и с грыжей

А учитывая, что спинномозговые нервы передают сигналы в конечности и к внутренним органам, возможны болезни и сбои в работе рук, ног, мочевого пузыря, печени, почек и так далее.

Грыжа давит на кровеносные сосуды. Из-за этого ухудшается кровоснабжение органов и тканей. Нередко страдает мозг.

Откуда берется грыжа позвоночника

Вот самые распространенные причины, которые вызывают ослабление фиброзного кольца.

  1. Вы регулярно поднимаете что-то тяжелое, нагружая поясницу или плечи.
  2. Вы падали или иначе травмировали спину.
  3. У вас есть проблемы с осанкой – сколиоз или привычка сидеть в согбенной позе.
  4. Вы проводите много времени сидя.
  5. Вы страдаете остеохондрозом.
  6. У вас лишний вес.
  7. Вы постоянно недосыпаете, из-за чего позвоночник не успевает восстановиться после дневных нагрузок.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня
11822
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
27 апреля 15:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 16917
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
26 апреля 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 850
Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
25 апреля 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
Світлана Попова 4194
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
557
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
20 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 2491
Новости
Больше новостей
Залиште відгук