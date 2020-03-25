Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение

Хантавирус – это не новый вирус, как пишут СМИ, его исследовали еще 70 лет назад. Он крайне редко передается от человека к человеку, чаще всего переносится грызунами.

24 марта появилась информация о смерти мужчины в Китае от хантавируса. И все сразу начали сравнивать его с коронавирусом. Но он не настолько опасный, потому что почти никогда не передается от человека к человеку, потому что люди не заражают друг друга ним, а контактов с грызунами можно избежать.

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Хантавирусы – это большой класс вирусов, как и коронавирусов. Поэтому они могут вызвать заболевания различной тяжести.

Самой распространенной болезнью, которую вызывают хантавирусы является мышиная лихорадка или геморрагическая лихорадка с тяжелым почечным синдромом. Новый случай смерти был вызван другой болезнью – хантавирусным кардиопульмональным синдромом.

Хантавирус в Китае: почему забили тревогу?

Этот тип хантавируса еще не встречали в Китае и вообще в других частях мира кроме Северной и Южной Америки. Последний случай был зафиксирован в Аргентине, где на протяжении октября 2018 – 20 января 2019 года зафиксировали 29 подтвержденных случаев болезни, из которых 11 закончились смертью.



Хантавирус под микроскопом / wikipedia

Поэтому власти Китая насторожились, что это может быть новый тип вируса и изолировали всех людей, с которыми контактировал умерший.

Пути передачи хантавируса

В группу особого риска инфицирования входят жители сельской местности, дачники и любители отдыха на природе.

Как передается хантавирус?

Воздушно-пылевым способом. Человек вдыхает мелкие частицы с фекалиями грызуна-носителя. Поэтому риск возрастает в засушливое время.

Контактно. Поврежденная кожа прикасается к зараженному предмету, земле, растению.

Потребление воды или продуктов зараженных экскрементами грызунов.

Симптомы хантавируса

Это респираторное заболевание, которое осложняется атипичной пневмонией. CDC утверждает, что ранние симптомы включают усталость, повышение температуры и мышечные боли, особенно в больших группах мышц – ноги, спина и плечи. Эти симптомы являются универсальными.

Также могут быть головные боли, головокружение, озноб и проблемы с желудком, такие как тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Около половины всех больных испытывают эти симптомы.

На поздних стадиях появляется одышка, кашель и пневмония, которая вызывает легочную недостаточность. Также может возникать сердечная недостаточность. Эти симптомы и вызывают смерть.

Инкубационный период от 1 до 4 недель.



Хантавирус переносят грызуны / unsplash.com

Лечение хантавируса

Специфическую терапию для лечения именно хантавирусного кардиопульмонального синдрома еще не изобрели. Все лечение направлено на облегчение симптомов. Оно включает: борьбу с интоксикацией, легочную и сердечно-сосудистую поддержку.

Ученые продолжают исследования потенциальной эффективности рибавирина, поскольку получили перспективные результаты на животных.

У болезни высокий процент смертности – около 40%.

Профилактика хантавируса

Поскольку случаи передачи от человека к человеку зафиксировали только в Аргентине (и они вызывают сомнение), то вся профилактика направлена ​​на минимизацию контакта с грызунами.

Защитить еду и источники воды от грызунов;

Мыть руки перед каждой трапезой;

Не принимать пищу, поврежденную мышами;

Термически обрабатывать продукты;

Проверять всю еду, которая хранится в погребах или других местах;

Не контактировать с продуктами жизнедеятельности животных.

При появлении первых симптомов важно не заниматься самолечением и вовремя обратиться к врачу.

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