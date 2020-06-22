Под Харьковским областным диспансером радиационной защиты населения произошли столкновения с полицией. Местные жители отказались пускать пациентов с подозрением на коронавирус, правоохранители попытались их оттеснить.

Об этом сообщает с места событий корреспондент 24 канала Анна Черненко.

Также по теме: В Украине 37 241 больной COVID-19: за минувшие сутки зафиксировано 681 случай

Протестующих несколько десятков, они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы. Харьков", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины". Участники акции убеждены, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID-19.

Когда скорая привезла одного из пациентов с коронавирусом, который находился в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Протестующие перекрыли дорогу и полиция применила силу.

Митингующие ложились под колеса скорой и правоохранители были вынуждены снять ворота, которые заблокировали.

После этого полицейские организовали коридор, чтобы пронести больного в больницу. Это удалось сделать не с первой попытки. Впоследствии прибыли еще две скорых с больными.

По словам врачей, корпус с больными COVID-19 размещается отдельно от других.

Видео протестов под Харьковским областным диспансером радиационной защиты населения