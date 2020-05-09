24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

На Харьковщине обнаружили коронавирус у 5-месячного ребенка

- Читати новину українською
На Харьковщине обнаружили коронавирус у 5-месячного ребенка
На Харьковщине обнаружили коронавирус у 5-месячного ребенка / Getty Images

В Харьковской области за минувшие сутки подтвердили коронавирусную инфекцию у 5-месячного ребенка.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Не может быть никакой "уровниловки", – Степанов раскритиковал второй этап медреформы

По состоянию на 9 мая в Украине подтвердили 14 710 случаев заболевания коронавирусом, из них 376 закончились летально. 2 909 человек выздоровели.

Наймолодшому хворому серед підтверджених випадків за останню добу – 5 місяців. Дитина в лікарні з мамою,
– написав голова ОДА.

За последние сутки в области подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом. Среди них – 6 медиков.

С начала эпидемии в области выявлено 528 больных.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

 

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Харькова Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровая жизнь Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза