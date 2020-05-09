На Харьковщине обнаружили коронавирус у 5-месячного ребенка

В Харьковской области за минувшие сутки подтвердили коронавирусную инфекцию у 5-месячного ребенка.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на своей странице в фейсбуке.

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По состоянию на 9 мая в Украине подтвердили 14 710 случаев заболевания коронавирусом, из них 376 закончились летально. 2 909 человек выздоровели.

Наймолодшому хворому серед підтверджених випадків за останню добу – 5 місяців. Дитина в лікарні з мамою,

– написав голова ОДА.

За последние сутки в области подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом. Среди них – 6 медиков.

С начала эпидемии в области выявлено 528 больных.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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