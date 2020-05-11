В Харьковской области на карантин закрыли детскую поликлинику: на COVID-19 заболели врачи

В городе Первомайский Харьковской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли детскую поликлинику. У нескольких работников заведения подтвердили COVID-19. Сейчас тестируют контактных лиц.

Сейчас в Первомайском обнаружили 14 случаев COVID-19, из них 9 – медицинских работников. Некоторые из инфицированных работают в детской поликлинике. Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

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Большинство из них не испытывали вообще никаких симптомов. Остальные – в течение 2-3 дней имели температуру тела 37-39 градусов, после чего исчезали какие-либо симптомы заболевания. Но они были в кругу контактных лиц с ранее протестированными и поэтому попали под мониторинг,

– пояснил Бакшеев.

Все больные находятся под наблюдением. В поликлинике проводят дезинфекцию и обследуют сотрудников.

По состоянию на 11 мая на Харьковщине обнаружили 595 больных коронавирусом, 19 человек умерли. Всего в Украине COVID-19 заразились 15 648 человек, 408 случаев – летальные, 3 288 людям удалось выздороветь.

Какой ход коронавируса / Инфографика 24 канала