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В Харьковской области на карантин закрыли детскую поликлинику: на COVID-19 заболели врачи

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Детскую поликлинику закрыли на карантин в Харьковской области
В Первомайском на карантин закрыли детскую поликлинику / Слово и Дело

В городе Первомайский Харьковской области на карантин из-за вспышки коронавируса закрыли детскую поликлинику. У нескольких работников заведения подтвердили COVID-19. Сейчас тестируют контактных лиц.

Сейчас в Первомайском обнаружили 14 случаев COVID-19, из них 9 – медицинских работников. Некоторые из инфицированных работают в детской поликлинике. Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

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Большинство из них не испытывали вообще никаких симптомов. Остальные – в течение 2-3 дней имели температуру тела 37-39 градусов, после чего исчезали какие-либо симптомы заболевания. Но они были в кругу контактных лиц с ранее протестированными и поэтому попали под мониторинг,
 – пояснил Бакшеев.

Все больные находятся под наблюдением. В поликлинике проводят дезинфекцию и обследуют сотрудников.

По состоянию на 11 мая на Харьковщине обнаружили 595 больных коронавирусом, 19 человек умерли. Всего в Украине COVID-19 заразились 15 648 человек, 408 случаев – летальные, 3 288 людям удалось выздороветь.

перебіг коронавірусуКакой ход коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Лечение Медицина Новости Харькова Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровая жизнь Здоровье
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