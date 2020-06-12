На государственном предприятии Завод "Электротяжмаш" (Харьков) с апреля по 12 июня коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 23 сотрудника. Один из них умер.

Об этом сообщает Харьков Times со ссылкой на начальника отдела государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства Управления Держпродспоживслужбы в Харькове Ирина Зубкова.

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Она отметила, что мужчина, который умер, долго не обращался за медицинской помощью.

Медик добавила, что подобная ситуация с заболеваемостью коронавирусом есть и на других предприятиях Харькова. Среди работников ЧАО "Харьковский плиточный завод" подтвердили 18 случаев заболевания, в том числе один летальный. С конца мая начали регистрировать COVID-19 у сотрудников ГП "Завод имени В. А. Малышева". По состоянию на 12 июня заразились восемь сотрудников этого предприятия.

Зубкова отметила, что такая ситуация сложилась из-за бездействия руководителей предприятий. Но по ее мнению нет необходимости останавливать работу предприятий из-за коронавируса.

Если есть возможность работать, надо работать. Но при этом соблюдать все предписания, выданные Главным санитарным врачом Украины. В них подробно рассказано, как в условиях карантина следует организовать производственный процесс, транспортные перевозки и многое другое. Такое впечатление, что в городе Харькове кое-кто решил, что карантин закончился, а он не закончился,

– отметила Ирина Зубкова.

Ситуация в Харьковской области

По состоянию на 12 июня в Харьковской области зафиксировали 1 426 случаев коронавируса, 57 человек умерли. Всего за все время выздоровели 692 человека.