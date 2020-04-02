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Херсон закрывают на карантин: в городе обнаружили первый случай COVID-19

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Херсон закрывают на карантин / НПУ

В Херсонской области 1 апреля подтвердили три новых случая COVID-19, один человек умер. Поскольку одним из вновь выявленных больных является житель Херсона, то в полночь на 2 апреля областной центр решили закрыть на карантин. Оперативный штаб принял решение установить на въездах в город 5 блокпостов.

Об этом в видеообращениях, опубликованных в фейсбуке, рассказали председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев и заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.

Напомним Первый случай COVID-19 на Херсонщине зафиксировали 25 марта

В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным,
– сообщил Гусев.

Он добавил, что жительница Геническа, которая заболела несколько недель назад и сейчас находится в больнице, имеет "положительную динамику".

В каких именно населенных пунктах обнаружили все новые случаи заболевания – неизвестно, но один из них – в Херсоне. Это сообщил после срочного заседания оперативного штаба первый заместитель городского головы Игорь Козаков.

"Это 42-летний житель Херсона, он доставлен в больницу с пневмонией", – сказал Козаков.

Все врачи, которые контактировали с больным, семья больного (родители, жена, ребенок) пошли на обсервацию. В доме, где живет человек, проведут дезинфекцию.

Козаков отметил, что в полночь Херсон закрывают на карантин, а на въездах в город установят пять блокпостов.

Новости о коронавирусе 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 тысяч случаев – подробнее читайте в материале 24 канала. 

карантин
Карантин и самоизоляция: в чем разница / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Херсона Здоровье Медицина
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