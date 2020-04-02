Херсон закрывают на карантин: в городе обнаружили первый случай COVID-19
В Херсонской области 1 апреля подтвердили три новых случая COVID-19, один человек умер. Поскольку одним из вновь выявленных больных является житель Херсона, то в полночь на 2 апреля областной центр решили закрыть на карантин. Оперативный штаб принял решение установить на въездах в город 5 блокпостов.
Об этом в видеообращениях, опубликованных в фейсбуке, рассказали председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев и заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.
Напомним Первый случай COVID-19 на Херсонщине зафиксировали 25 марта
В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным,
– сообщил Гусев.
Он добавил, что жительница Геническа, которая заболела несколько недель назад и сейчас находится в больнице, имеет "положительную динамику".
В каких именно населенных пунктах обнаружили все новые случаи заболевания – неизвестно, но один из них – в Херсоне. Это сообщил после срочного заседания оперативного штаба первый заместитель городского головы Игорь Козаков.
"Это 42-летний житель Херсона, он доставлен в больницу с пневмонией", – сказал Козаков.
Все врачи, которые контактировали с больным, семья больного (родители, жена, ребенок) пошли на обсервацию. В доме, где живет человек, проведут дезинфекцию.
Козаков отметил, что в полночь Херсон закрывают на карантин, а на въездах в город установят пять блокпостов.
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Карантин и самоизоляция: в чем разница / Инфографика 24 канала
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