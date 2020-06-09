В Херсоне заявили, что эпидемия коронавируса в области стабилизировалась – выздоровели все 20 человек, которые болели коронавирусной болезнью. Ничего не известно также о новых случаях инфицирования.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета со ссылкой на управление здоровья.

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Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек,

– говорится в сообщении городского совета Херсона.

Согласно сообщению, в целом на Херсонщине было 179 больных, из которых уже выздоровели 172 жителя, умерли с начала эпидемии трое.

В управлении призвали херсонцев продолжать пользоваться масками в общественных местах и ​​городском транспорте и соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Сейчас в Украине официально сообщили об инфицировании SARS-CoV-2, что вызывает коронавирусное заболевание, 27 856 человек. Среди общего количества больных 12 412 человек уже выздоровели, а 810 – умерли от осложнений болезни.

Интересно, что данные о новых случаях инфицирования по состоянию на 9 июня не изменились в 6 областях: Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областях.