Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют

Химическая кастрация – это манипуляция, которая осуществляется с помощью препаратов, блокирующих действие мужского гормона тестостерона.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями законопроект об усилении ответственности за преступления в отношении детей, в том числе половые, который предусматривал химическую кастрацию для педофилов.

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Такой метод разработан в качестве гуманной и в определенной степени безопасной для здоровья и психики альтернативы хирургической кастрации.

К кому применяют химическую кастрацию?

Такой метод наказания применяют для людей, совершивших сексуальные преступления против детей. Также для больных педофилией. Для них эта процедура может быть принудительной по решению суда.

Педофилия – что это? Половое влечение к детям, которые не достигли возраста полового созревания или же находятся только в ранней его стадии. Является половым извращением.

Но не все преступники, которые развратили детей являются педофилами. Такие люди могут добровольно согласиться на химическую кастрацию, это может сократить срок заключения. Химическую кастрацию применяют только для мужчин​.



Химическая кастрация может быть добровольной

В каких странах разрешена химическая кастрация?

В Польше прошло уже 10 лет с момента, как был введен закон о химической кастрации. Также так наказывают больных педофилией во Франции, Бельгии, Дании и других европейских странах.

В Эстонии с 2012 года действует программа добровольной химической кастрации лиц. Но по сообщениям местных СМИ, программа эта провалилась. За шесть лет только четыре человека согласилось на эту процедуру.

Более жестокая мера наказания грозит педофилам в Индонезии. За сексуальное надругательство над ребенком насильнику может угрожать смертная казнь.

Химическая кастрация в Украине

В Украине химическую кастрацию не применяют. Однако, с 2017 года в Верховной Раде лежит минимум два законопроекта о применении химической кастрации к лицам, обвиняемым в совершении преступления против половой свободы малолетнего ребенка.

Недавно после резонансного убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко полиция настаивает на новом рассмотрении этих законопроектов.

Как происходит химическая кастрация?

Процедура предусматривает длительное применение препарата, который блокирует действие гормона тестостерона. Во время его применения человеку не удаляют половые органы.

Химическая кастрация проводится по решению суда или путем приема антиандрогенного препарата Ципротерон, или внутримышечной инъекции Лейпрорелина, трипторелина или Медроксипрогестерона. После окончания действия препарата он может вводиться повторно, если по решению суда срок наказания еще не истек.

Вредит ли здоровью химическая кастрация?

В период действия препарата, у мужчин наблюдаются аналогичные побочные эффекты, как и при хирургической кастрации: остеопороз, гипергликемия, депрессия с последующим развитием агрессивности, ожирение, повышенный риск тромбозов, склонность к развитию ишемической болезни сердца, гинекомастия. Часть симптомов связана с побочным действием препаратов.

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