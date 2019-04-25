Хирурги научились превращать жир в кубики пресса: фото

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Хирурги превратили жир в пресс
Хирурги превратили жир в пресс / pixabay.com

Ученые из Университета Майами разработали новую технику пластической хирургии, с помощью которой жир на животе может выглядеть как кубики пресса.

В основе метода лежит липосакция – процесс откачки жира из тела электронасосом через пластиковую трубку.

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Новая техника называется "травление живота". По сути, это та же липосакция, но точечная – хирург подчеркивает естественные линии мышц живота, и они выглядят как накачанный пресс.

Перетворення жиру у прес
Преобразование жира в пресс

Метод проверили на 50 добровольцах (26 мужчин и 24 женщины) в возрасте до 26 лет. Хирурги отмечают, что эти люди сначала были в хорошей физической форме благодаря упражнениям и правильному питанию. Но некоторые отложения жировой ткани с живота не получалось сбросить во время тренировок и поэтому люди согласились на эксперимент.

Пов'язки, щоб
Повязки, чтобы "пресс" не исчез

После операции необходимо носить специальные анатомические подвязки, чтобы "пресс" не рассосался, а также регулярно обследоваться у врача.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Красота
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