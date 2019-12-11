Хирурги смогли пересадить яичко от одного брата близнеца к другому

36-летний мужчина появился на свет без яичек. Однако он все-таки получил один из этих органов от своего однояйцевого брата-близнеца и теперь теоретически может иметь детей.

Уникальную операцию провела бригада сербских хирургов в Белграде. Подробности сообщает американская газета The New York Times.

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Это третья в истории медицины трансплантация яичка, которая заняла 6 часов. Ее осуществляла международная команда ученых, включая одного эксперта из Университета Тафтса.

Лучшим донором для пересадки яичка оказался однояйцевый брат-близнец, поскольку они имеют идентичные ДНК.

В целом, мужчины крайне редко рождаются на свет без яичек, ну а подобного рода трансплантации проводится еще реже из эстетических соображений. Нынешняя операция прошла успешно, мужчина стал обладателем полноценного яичка, а значит, в будущем он может иметь детей, поскольку этот орган необходим для производства сперматозоидов.



Над операцией работала международная группа хирургов / nytimes.com

Оба брата (теперь стали однояйцовыми в прямом и переносном смысле этого слова) восстанавливаются после операции хорошо, а у мужчины, которому пересадили донорское яичко, как сообщается, уже вырос уровень тестостерона до нормы.

Это еще не конец

При этом хирурги не смогли найти достаточное количество ткани для полноценного прикрепления донорского яичка к пенису. Хотя это яичко может переносить сперматозоиды, которые теоретически можно собрать и использовать для оплодотворения эмбриона, пока мужчина не сможет зачать ребенка естественным путем. Позже ему понадобится вторая процедура для завершения процесса реконструкции.

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