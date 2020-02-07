Хламидиоз: факты о самой распространенной болезни, передающейся половым путем

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно фиксируют 131 миллион случаев заболевания хламидиозом. Эта болезнь является своеобразным рекордсменом среди половых инфекций. На втором месте после нее – гонорея, а тройку замыкает сифилис.

Пути заражения и симптомы хламидиоза

Хламидиоз – это бактериальная инфекция. Хламидия является внутренним паразитом клеток эукариот. Почему паразитом? Потому энергию для движения человеческим организмом бактерия не создает сама, а одалживет в клетки.

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Под микроскопом эти крохи похожи на изюм, но вместо гастрономического удовольствия приносят только беды на сексуальном фронте.

Хламидиозом можно заболеть из-за: – незащищенного вагинального, анальног или орального секса;

– совместного использования секс-игрушек;

– контакта с гениталиями партнера;

– попадания в глаза инфицированного материала;

– царапины от инфицированного животного;

– может передаваться от матери ребенку во время родов.

Инкубационный период хламидиоза составляет от недели до 30 дней. Но очень часто он может быть незаметным. Чаще всего отсутствие каких-либо признаков случается у женщин. Например, если 100 женщин заразятся хламидиями, то 75 из них не заметят никаких изменений, а 25 – со временем почувствуют дискомфорте в организме.



Чаще всего отсутствие каких-либо признаков хламидиоза случается у женщин

Хламидиоз – симптомы: – боль при мочеиспускании

– необычные выделения из половых органов;

– у женщин: боль в животе, кровотечение после секса;

– у мужчин: боль и отек яичек.

Как распознать хламидиоз, если он не вызывает этих симптомов? Чтобы поставить диагноз и установить, какое венерическое заболевание подхватил пациент, врачи используют специальные лабораторные тесты. Признаки хламидиоза немного схожи с симптомами гонореи. Путаницу могут повлечь болезненные позывы к мочеиспусканию или выделения из половых органов.

Мужчины и женщины также могут заразиться хламидиозом прямой кишки. Это происходит при рецептивном анальном сексе, или путем распространения из другого зараженного места. Опасность связана и с осложнениями, которые недуг вызывает.



Какие осложнения вызывает болезнь

История болезни

Впервые хламидии идентифицировали двое ученых: чешский паразитолог Станислав фон Провазек и немецкий радиолог Людвиг Гальбершедтер. Они и описали, каким образом болезнь проявляет себя в организме орангутанга. Да, болезнь передается не только среди людей, но и от животного к животному или человеку.

Хламидия – коварный и ехидный микроорганизм. Существует еще недуг, которая называется "болезнью кошачьей царапины" – когда человека царапает инфицирован кот. От незначительной, казалось бы, ранки может появиться поражения печени, головного мозга, воспаление лимфатических узлов. Собственно, этот возбудитель относится к хламидиям. Подхватить хитрую бактерию можно и от птиц: болезнь называется орнитозом, а ее характеристики – поражение дыхательной системы и интоксикация.

Человек может заразиться от инфицированного животного

А вот в глобальных масштабах болезнь пришла уже в XXI веке через постель. Оно и неудивительно: ведь секс в нашем веке еще и существенно "помолодел". По данным исследования детского фонда ООН ЮНИСЕФ, средний возраст начала половой жизни среди респондентов составляет 14 лет у мальчиков и 15 у девочек. Но стоит помнить: с омоложением половых отношений – молодеют и инфекции, передающиеся половым путем.

Наиболее распространенные болезни, передающиеся половым путем

Профилактика и лечение

Для того, чтобы уберечься от болезни нужно пользоваться средствами контрацепции. Если же появляются первые признаки болезни – стоит немедленно обратиться к врачу. Потому что запущенный хламидиоз может привести и к "багам" репродуктивной системы. Обычно хламидиоз лечат курсом антибиотиков.

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