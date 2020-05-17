В Хмельницкой области запретили ходить в храмы: в монастыре новая вспышка коронавируса

В Шепетовке Хмельницкой области запретили посещать церкви из-за вспышки коронавирусной болезни в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. Запрет начал действовать со вчерашнего дня, 16 мая, и распространяется на религиозные службы с участием прихожан храмов всех конфессий.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Шепетовского городского совета, говорится в сообщении пресс-службы Шепетовской райгосадминистрации.

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Запретить посещение и проведение любых мероприятий служителями религиозных учреждений всех конфессий (внутри помещений и возле них), предусматривающие наличие посетителей,

– говорится в документе.

На территории города обнаружили 2 новых подтвержденных случая заболевания COVID-19 и 12 случаев в Шепетовском районе – селе Городище.

Поэтому, полиция установила круглосуточный передвижной пост вокруг территории Праздник Рождества Богородицы Городищенского мужского монастыря для контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Что известно о вспышке коронавируса в монастыре?В Хмельницкой области коронавирус обнаружили в Городищенском мужском монастыре УПЦ МП. COVID-19 диагностировали у 11 монахов. Больные контактировали с 54-летним монахом, который умер 12 мая. Коронавирус у него диагностировали посмертно.

В Хмельницкой области по состоянию на 17 мая 252 официально подтвержденных случаев инфицирования, из которых 9 закончились летально. Выздоровели от болезни 65 больных.

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