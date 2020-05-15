Как ходить на прогулки, чтобы не заразиться коронавирусом: советы Супрун

Несмотря на карантин, жизнь продолжается, и никому не хочется просидеть его в четырех стенах. Кроме того, регулярные прогулки пойдут на пользу физическому и психическому здоровью. Как безопасно ходить на прогулки во время карантина и не подвергать себя и окружающих опасности.

О важности соблюдения санэпидемиологических норм рассказала Ульяна Супрун.

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Что советует Супрун:

Помните, что вирус может быть на поверхностях. Не касайтесь поверхностей в общественных местах без надобности.

Помните, что без мытья рук и правильного использования перчаток, носить их не имеет смысла.

Возьмите с собой антисептик, он должен быть хорошим – минимум 60% спирта. Его следует использовать за 1 раз минимум 3 мл и обрабатывать руки не менее 30 секунд.

Выбирайте место для прогулки, где не будет толпы.

Не надевайте маску на ребенка до 2 лет! Американская академия педиатрии запрещает маленьким детям носить маски, потому что это опасно.

Американская академия педиатрии запрещает маленьким детям носить маски, потому что это опасно. Придерживайтесь социальной дистанции в 1,5 метра.



После возвращения домой тщательно вымойте руки / Фото Unsplash

Пусть ваши прогулки пока ограничатся семейным кругом — вместе с теми, с кем живете. Вы точно соскучились за прогулками с друзьями или другими родственниками, но очень вероятно, что вам захочется нарушить дистанцию за время прогулки. Пока что это делать опасно.

Супрун предложила интересный способ, чтобы дети не касались поверхностей вне дома, которые потенциально могут содержать вирус. Для этого можно предложить детям игру, что все поверхности горячие.

Что делать после прогулки, вернувшись домой

Дома снимите верхнюю одежду, ничего не трогайте, пока не помоете руки. Делайте это тщательно, не менее 30 секунд! Только за это время мыло успеет уничтожить бактерии и вирусы, которые на них могли попасть во время прогулки.

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