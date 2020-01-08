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Хорошие поступки способны облегчить болевые симптомы

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Альтруизм / Pexels

Исследователи заметили, что люди-альтруисты, которые часто делают добрые дела, испытывают меньше боли, чем эгоисты.

Известно, что когда человек делает хорошие поступки просто так, его мозг вырабатывает дофамин, что способствует хорошему настроению, сообщает PNAS.

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Но теперь исследователи еще и обнаружили, что альтруизм может притупить чувство боли.

Чтобы больше узнать о том, как такое поведение влияет на восприятие боли, исследователи провели четыре эксперимента.

Во время первого эксперимента специалисты попросили людей, сдающих кровь после землетрясения, оценить боль от укола иглы. Они обнаружили, что люди, которые добровольно сдавали кровь, были более устойчивыми к боли, чем другие.

Во втором эксперименте исследователи попросили добровольцев просмотреть руководство для детей-мигрантов, находясь в холодных условиях. Они заметили, что добровольцы не так чувствовали холод как те, кто не добровольно его просматривали.

В течение третьего эксперимента исследователи сравнили онкобольных. Оказалось, что те пациенты, которые помогали другим ухаживать за собой, испытывали меньшую боль, чем те, кто беспокоился только о себе.

В последнем эксперименте исследователи попросили добровольцев пожертвовать деньги, чтобы помочь детям-сиротам, после чего каждый из добровольцев прошел МРТ под небольшим напряжением тока. Исследователи обнаружили, что реакция мозга была меньшей у тех, кто не отказался от пожертвы.

Интересно, что чем больше добровольцы чувствовали, что их пожертвование помогло сиротам, тем меньше их мозг реагировал на шок.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология
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