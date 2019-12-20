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Хотел на больничный, а попал в отделение: пациент избил врача за правильный диагноз

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Пациент избил врача за правильный диагноз / superhaber.tv

В Кривом Роге пациент набросился на врача, потому что тот написал в справке правильный диагноз.

В два часа ночи в больницу №11 прибыл 29-летний мужчина, который жаловался на боль в ноге, сообщает Krivbass.city.

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Мужчина убеждал, что у него перелом. Он захотел, чтобы его посадили в инвалидную коляску и повезли на рентген. При обследовании у пациента не обнаружили никаких серьезных повреждений.

Поскольку мужчина официально работал и имел медстраховку, ему провели экспресс-тест прибором "Драгер". Результаты показали, что он употреблял алкоголь.

Врач выдал справку с указанием результатов теста. Пациент, который сидел в коляске, так разозлился, что бросился на врача, повалил его на землю и начал бить.

Правонарушителя задержала полиция. Обвиняемому грозит возвращение в места лишения свободы, потому что он был условно-досрочно освобожден от наказания за другое преступление.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Курьезные новости Криминал
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