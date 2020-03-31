Хотят отменить пасхальное освящение блюд, – украинка рассказала о новых ограничениях в Польше

В Польше зафиксировали 2 215 случаев заражения COVID-19, 32 из них – летальные. Местные власти сегодня, 31 марта 2020 года, приняли решение об усилении карантинных ограничений, чтобы прекратить распространение смертельной болезни. В одном из местных костелов даже планируют отменить ежегодное пасхальное освящение куличей.

Украинка Елена Мищенко, проживающая в Варшаве, отметила, что такая информация появилась сегодня.

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"Один из костелов планирует отменить пасхальное освящение блюд. Вместо этого хотят ввести воскресное утреннее благословение, которое будет транслироваться по телевидению и радио", – сказала Мищенко.

Кроме такого вероятного нововведения польские власти сегодня, 31 марта 2020 года, заявили об усилении и других ограничений.

"Это означает, что людей на улице станет еще меньше, чем было. Хотя, их и так было действительно мало", – сказала Мищенко.

Какие дополнительные карантинные ограничения ввели в Польше

Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Все парки, скверы, набережные и другие озелененные места, где можно гулять, – будут закрыты.

В магазин можно заходить только в одноразовых перчатках. Зато правила ходить в масках нет. Их можно надевать по желанию.

С 10:00 до 12:00 в магазины могут ходить люди в возрасте от 65 лет. Младшие лица должны приходить в другое время.

Со 2 апреля будут закрыты все гостиницы и хостелы, салоны красоты. Также строго запрещено предоставлять любые косметические или иные услуги на дому.

За нарушение любых правил, которые ввело правительство, будут штрафовать от 5 до 30 тысяч злотых.

По словам женщины, строгие ограничения достаточно действенны, ведь в начале эпидемии прирост больных ежедневно составлял 30%. Сейчас эта цифра упала почти на половину.

В Польше проживает почти 38 миллионов человек. Количество тестов на выявление COVID-19, которые провели в стране, – почти 52 тысячи.

Я не думаю, что это много. Тестируют людей, у которых есть яркие симптомы. Если же симптомы слабые – рекомендуют оставаться на карантине и в случае ухудшения уже обращаться,

–рассказала Елена Мищенко.

Женщина отметила также, что болеют и много местных врачей, а для иностранцев, в том числе и украинцев, лечение бесплатное.

В стране подготовили почти 10 тысяч коек для больных COVID-19. Для этого много больниц переформатировали под инфекционные отделения. Также в медучреждениях есть 1 300 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Правительство говорит о том, что все отлично и мы все выживем. Однако когда мы слушаем медиков и читаем СМИ, которые не являются провластными, то видим, что не все под контролем и можно было подготовиться (к вспышке COVID-19 – 24 канал) раньше", – пояснила Мищенко.

Также женщина добавила, что после вспышки болезни в аптеках в 7 раз подорожали маски и антисептики.



Симптомы COVID-19 / Инфографика 24 канала

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