Как лечить цистит, который часто возвращается

Американская урологическая ассоциация возобновила в 2019 году рекомендации по лечению повторяющихся неосложненных инфекций нижних мочевых путей – циститов.

Цистит, который часто повторяется, считается таким, что появляется дважды за полгода или три раза в год.

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Как лечить хронический цистит

Для установления диагноза необходимо культуральное подтверждение (посев мочи, который сдали на пике симптомов, ред. Здоровье 24).

Если есть подозрение на загрязнение образца мочи – требуется повторный анализ. Даже получение мочи методом катетеризации (катетером) мочевого пузыря (актуально для женщин с опущенными тазовыми органами, беременных и детей, не обученных ходить в туалет, ред. Здоровье 24).

Цистоскопия не должна выполняться часто у пациентов с частыми циститами.



Лечение частых циститов имеет свои особенности / weclinica.ua

Цистит – симптомы частые мочеиспускания,

боль при мочеиспускании,

боль в пояснице и внизу живота,

изменение цвета мочи,

появление в моче посторонних примесей,

повышение температуры тела.

Общий анализ мочи, посев мочи у пациентов с частыми циститами вне обострения цистита сдавать не нужно (лечение, когда нет цистита, не увеличивает время между рецидивами).

Не нужно назначать антибактериальные препараты пациентам, у которых нет симптомов цистита, но есть бактерии в моче.

Лечение каждого эпизода цистита должно начинаться с препаратов 1 линии (нитрофурантоин, триметоприм-сульфаметоксазол, фосфомицин) коротким курсом – не более 7 дней.

Для профилактики рецидивов можно использовать препараты с клюквой.

После окончания лечения не требуется сдавать повторные анализы мочи и посев мочи, если терапия повлияла на симптомы.

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