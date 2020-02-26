Как лечить цистит, который часто возвращается
Американская урологическая ассоциация возобновила в 2019 году рекомендации по лечению повторяющихся неосложненных инфекций нижних мочевых путей – циститов.
Цистит, который часто повторяется, считается таким, что появляется дважды за полгода или три раза в год.
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Как лечить хронический цистит
- Для установления диагноза необходимо культуральное подтверждение (посев мочи, который сдали на пике симптомов, ред. Здоровье 24).
- Если есть подозрение на загрязнение образца мочи – требуется повторный анализ. Даже получение мочи методом катетеризации (катетером) мочевого пузыря (актуально для женщин с опущенными тазовыми органами, беременных и детей, не обученных ходить в туалет, ред. Здоровье 24).
- Цистоскопия не должна выполняться часто у пациентов с частыми циститами.
Лечение частых циститов имеет свои особенности / weclinica.ua
Цистит – симптомы
- частые мочеиспускания,
- боль при мочеиспускании,
- боль в пояснице и внизу живота,
- изменение цвета мочи,
- появление в моче посторонних примесей,
- повышение температуры тела.
- Общий анализ мочи, посев мочи у пациентов с частыми циститами вне обострения цистита сдавать не нужно (лечение, когда нет цистита, не увеличивает время между рецидивами).
- Не нужно назначать антибактериальные препараты пациентам, у которых нет симптомов цистита, но есть бактерии в моче.
- Лечение каждого эпизода цистита должно начинаться с препаратов 1 линии (нитрофурантоин, триметоприм-сульфаметоксазол, фосфомицин) коротким курсом – не более 7 дней.
- Для профилактики рецидивов можно использовать препараты с клюквой.
- После окончания лечения не требуется сдавать повторные анализы мочи и посев мочи, если терапия повлияла на симптомы.
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