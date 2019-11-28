Хронический тонзиллит: причины, симптомы и лечение

Хронический тонзиллит – это хроническое воспаление небных миндалин. Болезнь трудно поддается лечению и постоянно возвращается.

Хронический тонзиллит является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей. Зачастую не до конца вылеченный острый тонзиллит принимает хроническую форму.

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Почему возникает хронический тонзиллит?

Обострение хронического тонзиллита происходит вследствие переохлаждения, переутомления или ослабления иммунитета. Хронический тонзиллит характеризуется ангинами, которые повторяются один или несколько раз в год.

Обычно хронический тонзиллит возникает после нескольких эпизодов острого тонзиллита (ангины). После острого воспалительного процесса появляются рубцы, они деформируют и сужают просвет крипт, ухудшают их дренирование, это приводит к скоплению эпителия, остатков пищи, активному размножению бактерий и грибков, как итог – локальное вялотекущее воспаление.

Также причинами хронического тонзиллита могут быть:

проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта – заброс кислого содержимого из желудка в пищевод и ротовую полость;

проблемы носового дыхания из-за искривления носовой перегородки, полипов или аллергического ринита;

кариес.



Хронический тонзиллит трудно вылечить

Симптомы хронического тонзиллита

Чаще всего в период обострения наблюдаются симптомы: боль в горле при глотании, особенно по утрам, жжение в горле, приступы кашля, неприятный запах изо рта, ощущение комка или инородного тела в горле.

Симптоматика практически такая же, как при ангине, но только менее выражена: горло болит, но меньше, температура повышается, но редко выше 37,5, лимфоузлы увеличиваются, но чаще безболезненные, интоксикация не выражена.

Лечение хронического тонзиллита

Ныне доказанного эффективного метода лечения нет. Не существует чудо-таблетки, "пшикалки" и "полоскалки", физиопроцедуры, и ультразвуковой "промывалки", чтобы раз и навсегда забыть о хроническом тонзиллите. Все равно, рано или поздно, проблема снова вернется.

Но есть лекарства, которые могут сдержать развитие болезни и вызвать ремиссию. Это преимущественно антибактериальные, которые может назначить только врач после проведения необходимых анализов.

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