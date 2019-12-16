Хроническое ослабление мышц: как распознать и новый способ лечения

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Миастения – ослабление скелетных мышц / unsplash.com

Ученые обнаружили механизм контроля иммунной системы у пациентов с хроническим ослаблением мышц. Сейчас для этого аутоиммунного заболевания нет эффективного лечения, однако новый подход позволит эффективно избавиться от симптомов.

Ученые из Японии доказали, что иммунные контрольные точки, которые называются PD-1, связаны с различными аутоиммунными заболеваниями. Именно они позволяют контролировать иммунный ответ у пациентов с миастенией и помогают справиться с симптомами болезни.

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Миастения – что это?

Миастения – хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает серьезное ослабление скелетных мышц человека. Заболевание снижает мышечный тонус и является причиной общей слабости.

Иммунные контрольные точки контролируют активацию иммунного ответа.

Учитывая природу возникновения миастении, ученые резюмировали, что контроль иммунного ответа является ключом к ее лечению. Поэтому, ученые решили изучить различные иммунные контрольные точки заболевания человека.


Мышцы при миастении очень слабые

 
Миастения – симптомы
  • двоение в глазах;
  • изменение голоса, нарушение жевания, покашливание при еде;
  • неконтролируемое слюнотечение;
  • затрудненное дыхание;
  • изменение походки, слабость мышц конечностей;
  • слабость мышц шеи;
  • быстрая утомляемость.

Суть исследования

В исследовании принимали участие две контрольные группы: пациенты с миастенией и здоровые люди.

Исследование показало, что молекулы PD-1 – лиганды ЗВ-Д1 и ЗВ-Д2 присутствовали в значительном количестве в тканях первой группы, в отличии от людей, у которых не было заболевания.

Ученые также считают, что существует взаимосвязь между экспрессией гена PD-1 и степенью тяжести заболевания.

Учитывая такие особенности, исследователи планируют разработать новую терапию, которая будет нацелена на PD-1 с целью обезвреживания скелетной мускулатуры человека вследствие нарушения в мышечных сигналах.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье исследования Лечение Медицина
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