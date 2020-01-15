Хроническое воспаление кожи может вызвать рак

Оказалось, что антитело, которое обычно помогает защитить кожу от вредных веществ или инфекций, может способствовать росту опухоли.

Когда кожа подвергается хроническому воспалению, одно из средств защиты кожи от воздействия окружающей среды может помочь опухоли расти, сообщает eLife.

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Речь идет об антителе IgE, которое защищает кожу от вредных веществ или паразитарных инфекций. Впрочем исследование специалистов показывает, что хроническое воспаление, вызванное повторным воздействием химических веществ, может превратить полезную защиту на вредителя. Изучение всего процесса может помочь ученым разработать способы профилактики или лечения рака кожи.

Известно, что хроническое воспаление связано со многими видами рака, но чтобы узнать больше, команда наблюдала за реакцией кожи на вещества, которые вызывают воспаление. Ученые заметили увеличение количества IgE и то, что иммунные клетки (базофилы) активировались, приобщались к процессу и стимулировали клетки кожи делиться и расти.

IgE укрепляет защитные свойства кожного барьера, стимулируя рост клеток для утолщения поверхности кожи в ответ на вредные раздражители. Однако этот ответ должен быть временным, а если он хранится в долгосрочной перспективе, это может привести к росту опухоли,

– рассказал ведущий автор исследования Марк Хейс.

Исследователи обнаружили, что у мышей с канцерогенной мутацией хроническая активация IgE (вызванная воспалением), подрывает его защитные эффекты и помогает предраковым клеткам кожи перерасти в опухоль. Те же мыши, которых лишили IgE, были защищены от развития этих опухолей.

Удивительно, но результаты предыдущего исследования, проведенного той же командой, демонстрировали, что IgE защищает мышей от веществ, вызывающих рак. Это свидетельствует о том, что механизм роста опухоли и роль IgE в этом процессе могут зависеть от разных видов воздействия окружающей среды.

Наши предыдущие и текущие результаты показывают тесную связь между IgE и раком. Но биологические последствия привлечения IgE в кожу явно зависят от природы антител и микросреды, в которой растет опухоль,

– говорит один из авторов Джессика Стридом.

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