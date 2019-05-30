Хуже стандартных: чем опасны ароматизированные э-сигареты

Некоторые люди до сих пор убеждены в том, что электронные ароматизированные сигареты не вредят здоровью так, как сигареты с фильтрами или без. На самом деле, исследование американских ученых опровергает это утверждение.

В исследовании говорится, что использование одних только электронных сигарет способно увеличить концентрацию никотина в плазме до уровня, который можно сравнить с обычными сигаретами, пишет CNN.

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Это, по словам исследователей, указывает на способность электронных сигарет эффективно доставлять никотин.

Ученые взяли образцы крови у некурящих, курильщиков, у людей, которые курят только электронные, а также только обычные сигареты. Их подвергли воздействию растворов, содержащихся в шести доступных в продаже ароматизаторах. У различных ароматизаторов результаты были разные.

Смеси с запахом корицы и табака с ментолом больше всего влияли на клетки. Умеренное влияние имели смеси с ароматом сладкого табака с карамелью и ванилью, фруктовая смесь.

Ученые сделали вывод, что ароматизаторы могут способствовать гибели клеток, оксидантному стрессу, то есть повреждению эндотелиальных клеток. В свою очередь, именно это сказывается на их функционировании.

Клетки были менее жизнеспособными в культуре, и они начали проявлять множественные симптомы дисфункции.

Электронные ароматизированные сигареты могут быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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