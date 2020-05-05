Хватает ли итальянским врачам средств защиты: объяснение медсестры из частной клиники

Медсестра частной клиники в итальянском городе Брешиа Ирина Устиянич сообщила, что сейчас в Италии нет проблем с личной защитой медицинского персонала. В стране медиков обеспечивают всем необходимым. Хоть и отметила, что в начале вспышки пандемии с этим возникли некоторые проблемы.

Правильные маски FFP2 и FFP3 давали только тому медперсоналу, кто был в отделениях с коронавирусными пациентами. Поэтому и возникло большое количество заболеваний среди всех медработников. Об этом Ирина Устиянич рассказала в эфире утреннего шоу на 24 канале.

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По ее словам, те, кто работали в так называемых "чистых" отделениях, использовали сначала только хирургические маски. Все, кто заболели, это были работники именно из этих отделений.

Сейчас всех медработников обеспечивают средствами медицинской защиты, поэтому нет никаких проблем с защитными халатами, масками, бахилами или перчатками.

Она также сообщила, что в государственных больницах все эти средства были с начала вспышки пандемии во всех отделениях. Однако в частных изначально были легкие перебои. Однако сейчас во всех медицинских учреждениях страны медики обеспечены, по крайней мере на севере, в Ломбардии.

Нигде не читала, что где-то чего-то не хватает. Италия перешла на пошив масок и внутри страны. Много швейных фабрик, различных заводов переключились на пошив необходимого материала для обеспечения больниц. Сейчас уменьшилось количество больных коронавирусом среди медперсонала, ведь есть правильная защита. Все научились соблюдать социальную дистанцию. Даже поведение медперсонала радикально изменилось за эти 2 месяца,

– рассказала Ирина Устиянич.

Украинка отметила, что медсестры за предыдущий месяц получили большую премию. Также выплатили дополнительные деньги врачам, санитаркам. Поэтому на частном уровне дали достаточно большую экономическую помощь.

Однако добавила, что на государственном уровне медсестрам дают днем за биологическую вредность 5 евро 16 центов (151,79 гривен, – 24 канал). За прошедший месяц правительство предоставило помощь в размере 100 евро всем, кто в марте во время карантина ходил на работу, "рисковал" (2942 гривны, – 24 канал). Она уточнила, что это на государственном уровне, ведь в частном – совсем другой экономический расчет.

Медсестра рассказала, что в начале марта в отделении частной больницы в Брешиа произошел такой случай: медперсоналу сказали, что маски, которые они используют, надо дезинфицировать, подписывать и держать на следующую смену.

Конечно, мы сразу начали протестовать и сказали, что не будем заходить работать в отделение, и в любом случае такие вещи должна подписать дирекция больницы. Это должен быть официальный документ, подтверждающий, чтобы мы дезинфицировали. Соответственно, присоединились бы профсоюзы. Поэтому этот вопрос сразу сняли с повестки дня и нас всех обеспечивали,

– пояснила Ирина Устиянич.

Главное о коронавирусе в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании;

Италия на втором месте по количеству смертей от коронавируса, опережает страну только США;

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.



Маска или респиратор / Инфографика 24 канала