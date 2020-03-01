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"Хватит покупать маски": главный врач США призвал к другой профилактики коронавируса

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Главный врач США и хирург Джером Адамс обратился к американцам, которые покупают медицинские маски, чтобы уберечься от китайского коронавируса. Он призвал прекратить покупать маски для профилактики инфицирования Covid-19.

Маски не эффективны для предотвращения инфицирования китайским вирусом, а вот их недостаток может стать опасностью для медицинских работников, пояснил Джером Адамс в своем твиттере.

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"Это может серьезным образом помешать работе врачей, которые не смогут нормально работать и ухаживать за пациентами без них (масок – 24 канал). Это подвергает опасности их и остальное население", – отметил врач.

Он добавил, что лучшей профилактикой инфицирования коронавирусом являются:

  • Мытье рук.
  • Во избежание мест с большого скопления людей.

В то же время врач рекомендует сделать прививку от гриппа, чтобы не загружать и без того занятых медиков еще и проблемами этой болезни.

Важно! Минздрав, руководствуясь протоколом ВОЗ, рекомендует применять не маски для защиты, а респираторы N95 или FFP2 при контакте с людьми, которые вероятно заражены коронавирусом нового типа. Но даже они не дают 100% гарантии от заражения коронавирусом. Лучше сосредоточиться на собственной гигиене и выполнять рекомендации ВОЗ.

Рекомендации ВОЗ по профилактике болезни

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Коронавірус респіратор
ВОЗ рекомендует применять не маски для защиты, а респираторы N95 или FFP2 / Фото: Unsplash

Все, что нужно знать о коронавирусе

  • Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань, вероятно, именно там она и зародилась.
  • В большинстве стран проводится скрининг температуры у прибывших туристов, а некоторые страны вообще закрыли транспортное сообщение с Китаем.
  • Коронавирус 2019-nCoV подтвердили у четырех украинцев, одна из них выздоровела. Все они являются членами экипажа судна Diamond Princess. В Украине ни один случай заболевания не подтвердился.
  • По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 978 человек. Общее количество инфицированных – 86 983 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 42 139 человек.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США Здоровье Лечение Новости Здоровье ВОЗ Китай Транспорт
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