"Хватит покупать маски": главный врач США призвал к другой профилактики коронавируса

Главный врач США и хирург Джером Адамс обратился к американцам, которые покупают медицинские маски, чтобы уберечься от китайского коронавируса. Он призвал прекратить покупать маски для профилактики инфицирования Covid-19.

Маски не эффективны для предотвращения инфицирования китайским вирусом, а вот их недостаток может стать опасностью для медицинских работников, пояснил Джером Адамс в своем твиттере.

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"Это может серьезным образом помешать работе врачей, которые не смогут нормально работать и ухаживать за пациентами без них (масок – 24 канал). Это подвергает опасности их и остальное население", – отметил врач.

Он добавил, что лучшей профилактикой инфицирования коронавирусом являются:

Мытье рук.

Во избежание мест с большого скопления людей.

В то же время врач рекомендует сделать прививку от гриппа, чтобы не загружать и без того занятых медиков еще и проблемами этой болезни.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!



They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020

Важно! Минздрав, руководствуясь протоколом ВОЗ, рекомендует применять не маски для защиты, а респираторы N95 или FFP2 при контакте с людьми, которые вероятно заражены коронавирусом нового типа. Но даже они не дают 100% гарантии от заражения коронавирусом. Лучше сосредоточиться на собственной гигиене и выполнять рекомендации ВОЗ.

Рекомендации ВОЗ по профилактике болезни

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.



ВОЗ рекомендует применять не маски для защиты, а респираторы N95 или FFP2 / Фото: Unsplash

Все, что нужно знать о коронавирусе

Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань, вероятно, именно там она и зародилась.

В большинстве стран проводится скрининг температуры у прибывших туристов, а некоторые страны вообще закрыли транспортное сообщение с Китаем.

Коронавирус 2019-nCoV подтвердили у четырех украинцев, одна из них выздоровела. Все они являются членами экипажа судна Diamond Princess. В Украине ни один случай заболевания не подтвердился.

По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 978 человек. Общее количество инфицированных – 86 983 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 42 139 человек.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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