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Идеальная жизнь в инстаграме: как перестать сравнивать себя с другими людьми в социальных сетях

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Как прекратить сравнивать себя с другими людьми в социальных сетях / Instagram / @celestebarber

Ловили ли вы себя на мысли, что в социальных сетях, в частности в инстаграме, вы видите только снимки с успешными и счастливыми людьми с идеальными телами и лицами, которые наслаждаются жизнью в лучших уголках мира, в одежде от люксовых дизайнеров и в машинах дорогих марок. Однако, вряд ли виртуальная картинка имеет связь с реалиями. Поэтому это не должно влиять на вашу самооценку.

Бесконечная прокрутка "совершенных" фото в сети может лишить вас уверенности и вызвать размышления о жизни, но здорово ли сравнивать себя с тем, что мы видим в Instagram? Ответ только один – нет!

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Психолог из Манчестера Эмма Кенни сказала, что самая большая проблема сравнения вашей жизни с тем, что вы видите в Интернете, заключается в том, что вы на самом деле не владеете правдивой информацией. Об этом пишет Daily Mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PAOLA TURANI (@paolaturani)

 

Вы можете верить, что эти люди на снимках имеют такое жизнь, которой у вас нет и никогда не будет, что они умеют лучше проводить время и тому подобное. Социальные медиа наполнены идеализированными фото и мифически отфильтрованной жизнью. То есть это невозможно увидеть реальность того, что находится под глянцевым снимком. Не чувствуйте себя зеленоглазым чудовищем из-за идеальных фото других людей в социальных сетях!

Любите себя

Иногда вы можете заставить себя беспокоиться о том, как вы должны выглядеть, или то, чем вы должны обладать. Психолог рекомендует успокоиться и написать список всех замечательных вещей в вашей жизни. Это может быть даже удобная кровать, в которую вы ложитесь спать каждый вечер.

Если вы сосредоточиться на множестве особых моментов, которые делают вашу жизнь такой, какая она есть, вы начнете чувствовать себя более позитивно.

Найдите мотивацию в снимках в сети

Некоторые сравнения могут быть полезными. К примеру, вы увидели человека, который прошел учебный курс и получил продвижение в карьере. Это может стать мотивацией и для вас.

 

Есть разница между просмотром фото тех личностей, которые могут подтолкнуть вас на новые успешные свершения, и снимками, к примеру, десятков девушек с одинаковыми лицами, которые заставляют испытывать негатив к собственному телу и не более. Стоит уметь фильтровать информацию в социальных сетях.

Прекратите листать ленту и начните жить

Каждый раз, когда вы рассматриваете фотографии и хотите чужой жизни, вы теряете драгоценные минуты собственной жизни. Спросите себя, действительно ли стоит уделять часа каждого дня для просмотра того, что "вы не можете себе позволить".

Счастливые люди наслаждаются тем, что они имеют и получат максимум удовольствия от своих ежедневных достижений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciao amore mio

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

Концентрируйтесь на собственной идентичности

Каждый человек уникален. Обратите внимание на умения и черты, которые вам посчастливилось иметь, а не сравнивать себя с другими людьми. Используйте свои способности и вы обнаружите, что сравнения, которыми вы привыкли ранить себя, не имеют никакой власти над вами.

Отдохните от интернета

Иногда полезным для ментального здоровья является отключение себя из кибер-жизни. Назовем это цифровой детоксикацией, которая поможет проанализировать влияние интернета на вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Instagram
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