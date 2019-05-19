Идеальные продукты на завтрак, которые помогут похудеть

Для того, чтобы стать стройной и поддерживать фигуру, важно правильно питаться и тратить все калории, которые были съедены в течение дня. Правильно питаться – это сбалансированно подобрать рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводам.

Удержание или набор массы зависит от того, когда и какие продукты вы съедите.

Читайте также: Пять продуктов, которые разрушают женское здоровье

Диетолог Елена Кален рассказала, как лучше распределить продукты в течение дня, чтобы снизить вес и потратить все набранные за день калории.

Утром в еду лучше выбрать медленные и быстрые углеводы, поскольку большинство быстрых углеводов богаты глюкозой и достаточно калорийны. Организму важно потратить эту энергию в течение дня, чтобы она не превратилась в жир.

Медленные же углеводы наоборот постепенно выделяют глюкозу, и она успевает усвоиться, не превращаясь в жир.

Лучше всего подойдут для завтрака крупы, каши, орехи, фрукты, сухофрукты, картофель.

К примеру, употреблять картошку эксперт советует всегда в первой половине дня. Этот продукт богат крахмалом, калорийный и в дальнейшем может легко превратиться в жир. Если же вы будете кушать его утром, то шансы потратить калории намного выше.

Такие сухофрукты как инжир и курага ускоряют метаболизм и помогают переваривать пищу в течение дня.

Яблоки способствуют улучшению работы желудка и кишечника, поэтому их тоже лучше принимать в пищу в первой половине дня. Но этот фрукт вечером может привести к дискомфорту и повышению кислотности желудка.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.