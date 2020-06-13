Во время пандемии надо знать, что кроме герпеса, туберкулеза, гепатита А и другого хлама через кальян можно еще и заболеть COVID-19.

Экс-председатель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, почему опасно курить кальян в период пандемии COVID-19. В качестве примера она привела случай в Германии, где зафиксировали вспышку 36 случаев инфицирования, которые связывают с курением кальяна в баре.

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Как коронавирус передается через кальян

Одноразовые мундштуки, которые дают в кальянных барах, не более, чем заблуждение безопасности защиты от инфекции. А ведь есть еще трубки и резервуары с водой, где могут накапливаться патогены. Даже если их тщательно дезинфицировать после каждого из гостей бара, курильщики кальяна шерят микробов со всеми, с кем раскуривают его. Особенно, когда люди выдыхают кальянный дым в воздух.

Так, Национальный институт здоровья в журнале Канадской медицинской ассоциации опубликовал заявление, что курение кальянов представляет угрозу непропорционального повышения частоты COVID-19 среди молодежи.

Они считают кальяны идеальным способом передачи нового вируса.

Дым кальяна, как и курение, делает дыхательные пути уязвимыми к респираторным инфекциям и ухудшает течение заболевания.

ВОЗ рекомендует полностью запретить использование кальянов во всех общественных заведениях: кафе, барах, ресторанах без исключений, даже при условии индивидуального использования мундштуков и шлангов. А также активно информировать общественность о высоких рисках инфицирования возбудителем COVID-19 при курении кальянов.

Другие причины не курить кальян