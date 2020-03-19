"Иди спать, дорогая, я не умру": история медика в Италии, который стал жертвой коронавируса

В Италии, где наибольшее количество больных коронавирусом в Европе 14 марта умер оператор скорой помощи 118, 46-летний Диего Бьянко. Мужчина был "не из группы риска", а именно без патологий и вредных привычек.

Об этом пишет издание LB. У Диего первые симптомы заражения коронавируса проявились за десять дней до смерти.

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По словам его жены Марушки Капоферри, они подумали, что у мужчины обычный грипп. Но Диего почувствовал, что заразился вирусом, так как последние дни проводил на работе, отвечая на звонки инфицированных людей, которые рассказывали о симптомах.

У него были смены в скорой помощи. Последняя была в Понте Сан-Пьетро, ​​в ночь на 23 февраля, через несколько часов после обнаружения коронавируса в районе Бергамо. Через 10 дней, 6 марта, Диего начал болеть: болезнь, кашель, лихорадка до 38,5,

– говорится в издании.

Бьянко медики сделали тест 11 марта, а затем 13 марта пришел положительный результат. После этого он изолировался в комнате дома.

Когда ночью Диего навестила жена, он успокоил ее словами "Иди спать, дорогая, я не умру, я просто должен найти правильную позицию, чтобы заснуть", а через 2 часа у него начался острый респираторный кризисов, затем остановка сердца.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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