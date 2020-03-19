"Иди спать, дорогая, я не умру": история медика в Италии, который стал жертвой коронавируса
В Италии, где наибольшее количество больных коронавирусом в Европе 14 марта умер оператор скорой помощи 118, 46-летний Диего Бьянко. Мужчина был "не из группы риска", а именно без патологий и вредных привычек.
Об этом пишет издание LB. У Диего первые симптомы заражения коронавируса проявились за десять дней до смерти.
Читайте также Недооценил этот вирус, а он убил моего отца: исповедь человека с Covid-19
По словам его жены Марушки Капоферри, они подумали, что у мужчины обычный грипп. Но Диего почувствовал, что заразился вирусом, так как последние дни проводил на работе, отвечая на звонки инфицированных людей, которые рассказывали о симптомах.
У него были смены в скорой помощи. Последняя была в Понте Сан-Пьетро, в ночь на 23 февраля, через несколько часов после обнаружения коронавируса в районе Бергамо. Через 10 дней, 6 марта, Диего начал болеть: болезнь, кашель, лихорадка до 38,5,
– говорится в издании.
Бьянко медики сделали тест 11 марта, а затем 13 марта пришел положительный результат. После этого он изолировался в комнате дома.
Когда ночью Диего навестила жена, он успокоил ее словами "Иди спать, дорогая, я не умру, я просто должен найти правильную позицию, чтобы заснуть", а через 2 часа у него начался острый респираторный кризисов, затем остановка сердца.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.