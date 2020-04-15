ИФА-тесты появятся в ближайшее время, – Ляшко о варианте выхода из карантина

Спасением для Украины и мира в борьбе с коронавирусом станет изобретение вакцины. Однако сейчас одним из вариантов выхода из карантина является разработка ИФА-тестов.

Такие тесты на наличие или отсутствие иммунитета в ближайшее время поступят в Украину, об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "НВ".

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В то же время Ляшко отметил, что коллективный иммунитет, сформированный из-за болезни, "это средневековый коллективный иммунитет". Он должен формироваться профилактикой.

Недавно мы встречались с одной частной лабораторией, и я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев,

– объяснил Ляшко.

Главный санврач объяснил, что благодаря этим тестам можно будет исследовать ситуацию с крупными вспышками в населенных пунктах.

"Вот это может быть одним из вариантов выхода из карантина, когда мы разрешим проводить эти тесты по наличию (у населения – 24 канал) иммунитета", – добавил он.

Важно! В Украине уже подтвердили 3 764 случая заражения COVID-19. К сожалению, из них 108 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Между тем выздоровели уже 143 человека – повторный ПЦР-тест показал у них отрицательный результат.

Как тестируют в Украине сейчас

Государство имеет тест-системы, которые определяют факт наличия коронавируса. Если человек переболел, то антитела определяют только быстрые тесты. ПЦР-исследования не покажут наличие вируса, если человек перенес инфекционную болезнь.

В общем ежедневно в Украине тестируют около тысячи человек. К тому же одного человека могут тестировать несколько раз, это необходимо не только для того, чтобы установить диагноз, но и признать человека выздоровевшим.

Подтвердить выздоровление должны два последних теста. Так, на человека, который заболел и выздоровел, идет как минимум 3 ПЦР-теста.



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